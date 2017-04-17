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Лукашенко снял с должности главного связиста Вооруженных сил

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  • 17.04.2017, 15:55
Геннадий Казаков

Геннадий Казаков был назначен начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных сил в 2005 году.

Геннадий Казаков освобожден от должности начальника связи Вооруженных сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал Лукашенко 17 апреля, сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Своим указом белорусский правитель также согласовал назначение Геннадия Казакова директором ОАО «Агат — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления».

О Геннадии Казакове известно немного. Он родился 4 января 1964 года в деревне Семукачи Могилевского района. В 1985 году с отличием окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи, с отличием. С 1985 по 1998 трудился на разных должностях в 86-й бригаде связи. С 1998 по 2000 год являлся слушателем Военной академии Беларуси, которую окончил с отличием. В 2005 году был назначен начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.


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