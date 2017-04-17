Минчане закупились по прошлогоднему чеку и были в шоке 11 17.04.2017, 16:05

Фото: onliner.by

Покупки были сделаны в одном и том же магазине.

Не претендуя на научность и истину в последней инстанции, журналисты onliner.by взяли чек за 21 марта 2016 года и отправились в тот же магазин за теми же товарами — изучать ценники. За год подешевел только один товар из 19 в прошлом чеке, стоимость еще одного осталась той же, остальные подорожали. Некоторые цены так и вовсе заставили журналистов недоумевать.

Вот он чек за март. Закупались журналисты в стандартном магазине сети «Постторг» возле дома. Здесь 19 товаров, включая пакеты. Итоговая сумма чека — 278 100 неденоминированных рублей, или 27 рублей 81 копеек новыми.

Какие продукты удалось найти?

Творожные ломтики. В прошлом году брали их по 18,7 тысячи (1,87 рубля), а сейчас по 1,94. Рост — 3,7%.

Молодежная смесь «Белый пеликан». За нее в прошлом году приходилось отдавать 28,2 тысячи (2,82 рубля), столько же она стоит теперь.

Бананы. В прошлом году за килограмм просили 31,5 тысячи (3,15 рубля). Сейчас они стоят даже дешевле — 3, 10 рубля.

Ряженка «Нежность». Раньше стоила 7,3 тысячи (73 копейки). Теперь — 86 копеек (плюс почти 18%).

Презервативы «Durex». В прошлом году за пачку платили 45,2 тысячи (4,52 рубля). Сейчас их предлагают купить по 5,64 рубля. Рост — около 24%.

Желе в упаковке. В прошлом году на полке стоял продукт от «Криницы». Пакетик весил 100 граммов и стоил 7,5 тысячи (75 копеек). Сейчас магазин предлагает 80-граммовые пачки от «Лидкона». Цена — 87 копеек. Цена за 100 граммов выросла до 1,04 рубля.

Ананасы в кольцах. В прошлом году была марка «Роял Фемэли» с ценой 35,6 тысячи (3,56 рубля). Сейчас ее нет. На полке стоит банка фруктов от «Микадо» с ценником в 4,66 рубля. Стоимость выросла и вовсе на рубль и 10 копеек.

Хлебцы «Др. Корнер». Раньше в продаже были злаковые по 17,3 тысячи (1,73 рубля). Теперь на полке стояли только карамельные с ценником 2,01 рубля. На 28 копеек дороже.

Десерт сливочный Panna Cota от «Беллакт» в прошлом году брали по 7500 рублей (75 копеек). В этом году точно такого же не нашлось, а вот клубничный стоил уже по 1,05 рубля. Пришлось потратить на 30 копеек больше.

Но больше всего журналистов поразила стоимость пакета. Если в прошлом году стандартная «майка» стоила 1700 рублей (17 копеек), то сейчас за нее придется отдать 23 копейки. В течение года пакеты с логотипом магазина подорожали на 35%.

Чего не нашли?

Не смогли купить две пачки злакового печенья «Белвита», творожные десерты «Орехи — карамель» и «Лимон — бисквит», а также творожные эклеры. Также в этот раз не понадобился и маленький фасовочный пакет.

Итого на все про все журналисты потратили 27 рублей и 17 копеек — практически прошлогодняя сумма. Правда, в чеке всего 13 товаров, на шесть меньше прошлогоднего.