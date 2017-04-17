Disney начал строить тематический парк по «Звездным войнам» 17.04.2017, 16:20

Посетители почувствуют себя так, будто они реально попали внутрь фильма.

Компания Disney, которой теперь принадлежат все права на франшизу «Звездные войны», начала постройку парка развлечений на тему кинематографической саги. Судя по концептам, это будет похоже не на Disneyland, а на Westworld — территорию, где у посетителей будет эффект полного погружения, пишет tut.by.

Парк, посвященный «Звездным войнам»

Фото: disneyparks.disney.go.com

О новом парке развлечений компании Disney, который должен открыться в 2019 году, пишет Mashable. Название уже придумано, оригинальным его не назовешь: Star Wars Land. А вот концепция для Disney новая: никаких игровых автоматов, ростовых кукол и вообще классических развлечений. Посетители должны попасть в мир «Звездных войн» и почувствовать себя так, будто они реально попали внутрь фильма. Вот небольшой проморолик:

У парка уже есть свой блог. Вот как там описывают концепцию Star Wars Land:

«Отдаленное поселение когда-то было оживленным перекрестком субсветовых торговых путей, но теперь, когда стали доступны путешествия в гиперпространстве, значение его сошло на нет. Теперь оно стало домом для тех, кто не любит лишнего внимания, процветающей гаванью для контрабандистов, мошенников и искателей приключений, которые отправляются в далекий космос, не нанесенный на карты. К тому же это удобное убежище для тех, кто хочет укрыться от всепроникающего внимания Первого Ордена».

По словам создателей, будущий парк в Анахайме, штат Калифорния, призван создавать впечатление реальности. Камни в нем будут камнями, дерево — деревом, а актеры, исполняющие роли обитателей Галактики, будут максимально реалистичны. Здесь будут рынок, частные дома, постоялые дворы, трактиры, а где-то в тихом месте будет припаркован и «Сокол тысячелетия», который привел сюда Чубакка (персонаж «Звездных войн»). Возможно, кому-то повезет и он посидит за его штурвалом.