Стало известно, когда в Беларусь придет теплая погода 3 17.04.2017, 16:41

Прогноз озвучили белорусские синоптики.

Теплая погода придет в Беларусь в конце апреля, сообщил БелТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

«Холодной будет вся предстоящая неделя. Средняя температура воздуха ожидается на 3-7 градусов ниже нормы. Большую часть недели погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, а ветра северной четверти продолжат удерживать пониженную комфортность. Осадки маловероятны. По предварительному прогнозу, более теплая погода прогнозируется в последней пятидневке апреля», - отметил Дмитрий Рябов.

Во вторник, 18 апреля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составит от минус 1 до минус 7 градусов, по северо-востоку - до 10 мороза. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов, в южных районах - до 10 градусов.

В среду также будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит 0- минус 7 градусов, по северо-востоку - до 9 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов.

Без осадков будет в четверг, 20 апреля. Температура ночью составит 2-9 градусов мороза, по северу в отдельных районах температура опустится до минус 11 градусов. Днем будет 3-8 градусов тепла, по западу - до 10 градусов.

В пятницу, 21 апреля, ночью будет без осадков. Утром к северо-западным районам страны подойдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью составит минус 1-8 градусов, по востоку при прояснениях - до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 4-10 градусов, по югу - до 12 градусов.

«В выходные погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона над Скандинавией. Ожидается пасмурная с осадками погода. Ночные температуры немного повысятся, а дневные останутся в тех же пределах», - рассказал Дмитрий Рябов.

Так, в субботу на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура ночью составит 0- плюс 6 градусов, днем - от 4 до 11 градусов.

В воскресенье на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем будет 4-11градусов тепла. По предварительному прогнозу более теплая погода прогнозируется в последней пятидневке апреля.