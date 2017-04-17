Николай Статкевич: Пусть лживый и бесчестный правитель трясется от страха

Николай Статкевич: Пусть лживый и бесчестный правитель трясется от страха22
- 17.04.2017, 17:28
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Все украденное - выборы, власть, дворцы, деньги - придется вернуть народу.
Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил в обращении накануне акции 1 мая:
- 1 мая, в День Труда и Солидарности, мы потребуем от власти реализации наших конституционных прав на достойный труд и справедливое вознаграждение за него, на достойную жизнь.
Мы соберемся в 14.00 на Акцию Достоинства и Солидарности в самом центре нашей столицы - на Октябрьской площади Минска, чтобы Беларусь, общество и власть услышали и увидели нас.
Мы примем резолюцию, где обьявим власти, что она должна сделать, чтобы жизнь народа стала лучше.
Мы заявим о солидарности со всеми незаконно осужденными за мирные акции протеста и потребуем свободы для арестованных по фальшивым обвинениям.
Мы потребуем для себя власти, избираемой народом, подотчетной народу и зависимой только от народа.
Мы придем за своим, за тем, что принадлежит нам по праву.
Пусть лживый и бесчестный правитель трясется от страха. Все украденное у нас - выборы, власть, дворцы, деньги, придется вернуть народу.
Власть народу!
Жыве Беларусь!