Николай Статкевич: Пусть лживый и бесчестный правитель трясется от страха 22 17.04.2017, 17:28

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Николай Статкевич

Все украденное - выборы, власть, дворцы, деньги - придется вернуть народу.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич заявил в обращении накануне акции 1 мая:

- 1 мая, в День Труда и Солидарности, мы потребуем от власти реализации наших конституционных прав на достойный труд и справедливое вознаграждение за него, на достойную жизнь.

Мы соберемся в 14.00 на Акцию Достоинства и Солидарности в самом центре нашей столицы - на Октябрьской площади Минска, чтобы Беларусь, общество и власть услышали и увидели нас.

Мы примем резолюцию, где обьявим власти, что она должна сделать, чтобы жизнь народа стала лучше.

Мы заявим о солидарности со всеми незаконно осужденными за мирные акции протеста и потребуем свободы для арестованных по фальшивым обвинениям.

Мы потребуем для себя власти, избираемой народом, подотчетной народу и зависимой только от народа.

Мы придем за своим, за тем, что принадлежит нам по праву.

Пусть лживый и бесчестный правитель трясется от страха. Все украденное у нас - выборы, власть, дворцы, деньги, придется вернуть народу.

Власть народу!

Жыве Беларусь!