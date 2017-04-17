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Почему в Беларуси цены на импортные лекарства выше, чем у соседей

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  • 17.04.2017, 17:35
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Цены на многие импортные лекарства в нашей стране по-прежнему выше, чем в соседних странах.

«Приходится покупать в Москве лекарство, потому что там дешевле, чем у нас», — рассказывает tut.by минчанка Анна. Она приобретает импортный французский препарат «Арава». В минских аптеках, согласно сайту tabletka.by, он стоит 163,15 рубля за упаковку. Если в той же дозировке его поискать в Москве, то цена будет около 127 рублей в переводе на наши деньги. Это на 22% дешевле. В Варшаве этот же препарат, если проверить по порталу gdziepolek.pl, будет стоить в переводе на белорусские рубли до 57,27 рубля.

Почему из-за цены некоторые импортные лекарства белорусам по-прежнему приходится покупать за границей?

«Если бы не покупала лекарства в других странах, я бы их просто не пила»

То, что цены на импортные препараты в Беларуси и у соседей могут отличаться, многие заметили давно. Жительница столицы Юлия рассказывает, что они, если едут в Россию, то стараются сразу закупиться лекарствами на всю семью.

Для себя мы покупаем лекарство от гипертензии. В Минске его ценник от 10,7 до 24,8 рубля, а в Москве цена начинается от 6,25 рубля, если перевести на наши. Единственная разница — в России чаще встречается их фасовка, но производитель тот же — иностранный. Для коллеги как-то покупала лекарство «Прадакса». Ему нужно было две упаковки. В Минске такая — от 131,04 до 182,81 рубля, а в Москве этот препарат можно купить за 93,04 белорусских рубля. И это не предел, если поискать, то можно еще и дешевле найти, — рассказывает она.

Минчанка Елена отмечает, что постоянно покупает в России препарат «Индинол», если знакомые едут в Польшу, то просит приобрести для них «Омега-3» для ребенка.

«Индинол» я пью по три месяца дважды в год. Если бы не покупала лекарства в других странах, я бы их просто не пила. Мне на курс нужно восемь упаковок, — говорит она.

Цена на этот препарат в минских аптеках, согласно tabletka.by, — от 53,50 до 68,07 рубля, в России можно купить за 44,45 рубля и дешевле. Если перевести все в восемь упаковок, то разница существеннее — 428 рублей у нас при цене 53,50 рубля за упаковку и 355,6 рубля — в Москве.

Еще одна читательница обращает внимание на цену французского препарата «Остеогенон». У нас упаковка стоит от 37,36 рубля, в России такая же — 21,46 белорусского рубля.

«Из-за объемов рынка мы не получаем таких скидок от производителей, как Россия»

Иван Козырев, директор фармацевтического предприятия «Унифарм», рассказывает, что стоимость импортных лекарств зависит в том числе от рынка продаж: чем он больше, тем цена может быть ниже. Производитель поставляет на более выгодные для него рынки препарат по более низким ценам.

Любой мировой производитель разбивает мир на соответствующие регионы. Исходя из этого и определяется цена. На нас смотрят, как на страны Восточной Европы, постсоветские страны. При этом цена на разные страны у производителя может быть разной. Это зависит от того, какие затраты он несет на продвижение лекарственных средств в этой стране, — отмечает он.

В России «Остеогенона» реализуют в 20−30 раз больше, чем у нас. И не только потому, что там больше населения. Если в нашей стране в прошлом году расходы на лекарства составили, наверное, около 100 долларов на человека, то там примерно вдвое больше.

Еще одна причина, по которой цены на импортные лекарства в России могут быть ниже, чем у нас, — зафиксированная для иностранных производителей несколько лет назад стоимость в российских рублях.

Цена осталась практически неизменна до сих пор. Чтобы ее изменить, западные компании должны приложить слишком много усилий. Они должны доказать, что рентабельность на российском рынке для них отрицательная, — объясняет Иван Козырев. — У нас эти цены никто не фиксировал, у нас свободное предпринимательство со стороны западных компаний.

Он отмечает, что цена импортных лекарств также формируется согласно указу Лукашенко № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Размер торговой надбавки может достигать 30%. При этом чем выше отпускная цена препарата, тем ниже торговая надбавка.

В фармацевтической компании «Комфарм» говорят, что, действительно, благодаря более высоким объемам продаж в России, чем в Беларуси, мы не получаем таких скидок и предложений, как они.

В цену лекарства входит растаможка, на некоторые препараты и НДС может быть, но это очень редко, так как лекарства НДС практически не облагаются. Также мы привязаны в ценообразовании к курсу валюты Нацбанка на день растаможки, — рассказывают там.

Минздрав: осталось несколько позиций, по которым цены выше, чем у соседей

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило во время прямой линии 25 марта, отвечая на вопрос о цене на импортные препараты, отметил, что сегодня они стали намного дешевле, чем раньше.

Все цены приводятся в соответствие с рынками сопредельных стран. Полтора года назад мы проанализировали 150 позиций, на которые у нас цены были выше, чем в Российской Федерации и сопредельных странах. Сейчас у нас осталось только несколько таких позиций. Они достаточно небольшими объемами ввозятся в страну — по 500−1000 флаконов. Это препараты не массового потребления.


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