Почему в Беларуси цены на импортные лекарства выше, чем у соседей 27 17.04.2017, 17:35

18,725

Цены на многие импортные лекарства в нашей стране по-прежнему выше, чем в соседних странах.

«Приходится покупать в Москве лекарство, потому что там дешевле, чем у нас», — рассказывает tut.by минчанка Анна. Она приобретает импортный французский препарат «Арава». В минских аптеках, согласно сайту tabletka.by, он стоит 163,15 рубля за упаковку. Если в той же дозировке его поискать в Москве, то цена будет около 127 рублей в переводе на наши деньги. Это на 22% дешевле. В Варшаве этот же препарат, если проверить по порталу gdziepolek.pl, будет стоить в переводе на белорусские рубли до 57,27 рубля.

Почему из-за цены некоторые импортные лекарства белорусам по-прежнему приходится покупать за границей?

«Если бы не покупала лекарства в других странах, я бы их просто не пила»

То, что цены на импортные препараты в Беларуси и у соседей могут отличаться, многие заметили давно. Жительница столицы Юлия рассказывает, что они, если едут в Россию, то стараются сразу закупиться лекарствами на всю семью.

— Для себя мы покупаем лекарство от гипертензии. В Минске его ценник от 10,7 до 24,8 рубля, а в Москве цена начинается от 6,25 рубля, если перевести на наши. Единственная разница — в России чаще встречается их фасовка, но производитель тот же — иностранный. Для коллеги как-то покупала лекарство «Прадакса». Ему нужно было две упаковки. В Минске такая — от 131,04 до 182,81 рубля, а в Москве этот препарат можно купить за 93,04 белорусских рубля. И это не предел, если поискать, то можно еще и дешевле найти, — рассказывает она.

Минчанка Елена отмечает, что постоянно покупает в России препарат «Индинол», если знакомые едут в Польшу, то просит приобрести для них «Омега-3» для ребенка.

— «Индинол» я пью по три месяца дважды в год. Если бы не покупала лекарства в других странах, я бы их просто не пила. Мне на курс нужно восемь упаковок, — говорит она.

Цена на этот препарат в минских аптеках, согласно tabletka.by, — от 53,50 до 68,07 рубля, в России можно купить за 44,45 рубля и дешевле. Если перевести все в восемь упаковок, то разница существеннее — 428 рублей у нас при цене 53,50 рубля за упаковку и 355,6 рубля — в Москве.

Еще одна читательница обращает внимание на цену французского препарата «Остеогенон». У нас упаковка стоит от 37,36 рубля, в России такая же — 21,46 белорусского рубля.

«Из-за объемов рынка мы не получаем таких скидок от производителей, как Россия»

Иван Козырев, директор фармацевтического предприятия «Унифарм», рассказывает, что стоимость импортных лекарств зависит в том числе от рынка продаж: чем он больше, тем цена может быть ниже. Производитель поставляет на более выгодные для него рынки препарат по более низким ценам.

— Любой мировой производитель разбивает мир на соответствующие регионы. Исходя из этого и определяется цена. На нас смотрят, как на страны Восточной Европы, постсоветские страны. При этом цена на разные страны у производителя может быть разной. Это зависит от того, какие затраты он несет на продвижение лекарственных средств в этой стране, — отмечает он.

— В России «Остеогенона» реализуют в 20−30 раз больше, чем у нас. И не только потому, что там больше населения. Если в нашей стране в прошлом году расходы на лекарства составили, наверное, около 100 долларов на человека, то там примерно вдвое больше.

Еще одна причина, по которой цены на импортные лекарства в России могут быть ниже, чем у нас, — зафиксированная для иностранных производителей несколько лет назад стоимость в российских рублях.

— Цена осталась практически неизменна до сих пор. Чтобы ее изменить, западные компании должны приложить слишком много усилий. Они должны доказать, что рентабельность на российском рынке для них отрицательная, — объясняет Иван Козырев. — У нас эти цены никто не фиксировал, у нас свободное предпринимательство со стороны западных компаний.

Он отмечает, что цена импортных лекарств также формируется согласно указу Лукашенко № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Размер торговой надбавки может достигать 30%. При этом чем выше отпускная цена препарата, тем ниже торговая надбавка.

В фармацевтической компании «Комфарм» говорят, что, действительно, благодаря более высоким объемам продаж в России, чем в Беларуси, мы не получаем таких скидок и предложений, как они.

— В цену лекарства входит растаможка, на некоторые препараты и НДС может быть, но это очень редко, так как лекарства НДС практически не облагаются. Также мы привязаны в ценообразовании к курсу валюты Нацбанка на день растаможки, — рассказывают там.

Минздрав: осталось несколько позиций, по которым цены выше, чем у соседей

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило во время прямой линии 25 марта, отвечая на вопрос о цене на импортные препараты, отметил, что сегодня они стали намного дешевле, чем раньше.

— Все цены приводятся в соответствие с рынками сопредельных стран. Полтора года назад мы проанализировали 150 позиций, на которые у нас цены были выше, чем в Российской Федерации и сопредельных странах. Сейчас у нас осталось только несколько таких позиций. Они достаточно небольшими объемами ввозятся в страну — по 500−1000 флаконов. Это препараты не массового потребления.