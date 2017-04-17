Как зарплаты казахстанских депутатов вызвали недовольство народа 5 17.04.2017, 17:43

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Фото: DW

В правительстве и парламенте не понимают причин недовольства населения идеей повысить зарплату депутатам.

Все началось неделю назад, когда неизвестный «доброжелатель» сообщил нескольким ведущим изданиям Казахстана о новых зарплатах депутатов парламента страны. Из его информации следовало, что с 1 марта текущего года должностные оклады членов депутатского корпуса в зависимости от стажа работы и принадлежности к тому или иному парламентскому комитету повышены на 30, а в ряде случаев и на 50 процентов, пишет «Немецкая волна».

При этом источник казахстанских СМИ подчеркнул, что, как и во времена СССР, оклад каждого народного избранника делится на получаемый в начале месяца аванс и выдаваемую в конце каждого месяца непосредственную зарплату. Официально в вопросе о повышении зарплат депутатам парламента все ссылаются на некое постановление правительства 2013 года, которое было утверждено президентом. Показывать это постановление никто не хочет, ссылаясь на его «секретность».

Депутатские зарплаты

Прежде чем опубликовать эту информацию, казахстанские журналисты решили поинтересоваться у самих депутатов парламента страны уровнем их зарплат. И хотя никто из парламентариев не стал опровергать сообщение анонимного источника, назвать свой ежемесячный заработок из них решились лишь единицы.

Выяснилось, что, например, недавно ставший депутатом нижней палаты парламента от президентской партии «Нур Отан» известный казахстанский боксер Серик Сапиев за март 2017 года вначале получил 180 тысяч тенге (почти 550 евро), а в конце месяца 370 тысяч тенге (чуть более 1120 евро).

По словам члена комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанны Имашевой, ее зарплата за март в общей сложности составила 680 тысяч тенге (2060 евро), тогда как по уверениям лидера парламентской фракции партии «Ак жол» Азата Перуашева в минувшем месяце ему начислили всего 460 тысяч тенге или почти 1394 евро.

Население возмущено

Несмотря на то, что депутаты, похоже, несколько слукавили, ведь согласно опубликованным декларациям о доходах, подобные оклады народные избранники имели еще в 2010-2011 годах (тогда один евро стоил 210 тенге вместо текущих 330 тенге), информация об их зарплатах вызвала у рядовых граждан Казахстана бурю недовольства, которая не прекращается до сих пор.

«Не пойму, когда же эти бездельники нахапаются?! Пусть хотя бы на 200 тысяч тенге попробуют жить, вот тогда увидим, кто из них останется в своих креслах», - заметил в разговоре с журналистами фотохудожник Олег Спивак.

Вторит ему и арт-директор из Караганды Анна Невская. Она подчеркнула, что возмущена действующим уровнем оплаты труда казахстанских депутатов: «Ежемесячно наше государство выделяет огромные суммы на содержание и зарплату депутатов, а между тем их уровень труда, а порой и профессионализм, не соответствует их окладам».

По мнению Невской, «их зарплаты соответствуют лишь их безосновательно растущим аппетитам». «Иначе как объяснить нищенский уровень жизни наших социально незащищенных слоев населения, низкие зарплаты учителей и врачей?! Ведь в сравнении с ними зарплаты депутатов выглядят неприлично высокими! Так кому в Казахстане жить хорошо - народу или народным избранникам?», - задала риторический вопрос Анна Невская.

Предел мечтаний по-казахстански

Здесь надо заметить, что по казахстанским меркам учителя и врачи получают не самые низкие зарплаты в стране. К примеру, учитель высшей категории в общеобразовательной школе при наличии двух ставок и классном руководстве имеет в месяц до 160 тысяч тенге, что эквивалентно почти 485 евро. Несколько больше ежемесячная заработная плата участкового врача в муниципальной поликлинике, которая колеблется в пределах около 200 тысяч тенге или 606 евро.

Приблизительно столько же получают в месяц водители общественного транспорта, квалифицированные рабочие на крупных предприятиях, а также журналисты ведущих казахстанских СМИ.

Куда плачевнее выглядят зарплаты армии дворников, уборщиков, кассиров в супермаркетах и медсестер. Поскольку пределом их мечтаний является получение 65 тысяч тенге в месяц или 196 евро, многие из них вынуждены ограничить себя в покупке, например, говядины, цены на которую в зависимости от регионов Казахстана колеблются от 1100 до 2000 тенге за килограмм.

Три слоя народного «пирога недовольства»

Между тем общественный деятель из Атырау Жасулан Кужеков считает, что негативная реакция рядовых граждан Казахстана на информацию о ежемесячных окладах депутатов парламента связана не только с многократной разницей их зарплат с доходами основной массы населения страны. В своем комментарии он заметил, что в данном случае можно говорить о «многослойном пироге» недовольства значительной казахстанцев работой парламента в целом.

«Причин несколько. В первую очередь, это накопленная усталость общества от качества электоральной системы, которая обнажилась в связи с развитием коммуникаций. Многочисленные выявленные и обнародованные в соцсетях нарушения на прошедших парламентских выборах 2016 года, еще больше укрепили уверенность казахстанцев в том, что государственная машина ведет с ними нечестную игру. И поскольку личность и деятельность Нурсултана Назарбаева у нас вне критики, то правительство и депутаты стали удобным объектом для насмешек и упреков», - отметил Жасулан Кужеков.

Вторым «слоем пирога» недовольства, по мнению общественного деятеля, является качество работы парламента, который принял целый ряд непопулярных среди населения законов.

«Это и скандальное решение о регистрации граждан при внутренней миграции. И ужесточение административных штрафов до невиданных в постсоветских странах размеров, в условиях значительного падения уровня жизни большинства казахстанцев на фоне замороженных зарплат, с целью недопущения инфляции после проведенной правительством в августе 2015 года масштабной девальвации тенге. Здесь и выжидательная позиция депутатского корпуса при разрешении ключевых проблем, например, в вопросе о допустимости владения иностранцами частной собственности в Казахстане», - считает Жасулан Кужеков.

Наконец, «третьим слоем» разбираемого «пирога недовольства» по мнению общественного деятеля, стал тот факт, что решение о значительном увеличении зарплат депутатам парламента было принято при одновременном их обсуждении вопроса о сокращении материальной помощи многодетным матерям.

Что касается самих членов депутатского корпуса, то им не совсем понятно нынешнее возмущение людей по поводу роста их зарплат. В частности, по словам вице-спикера мажилиса Казахстана Владимира Божко, решение о повышении депутатских окладов было принято еще 4 года назад.

«Мы последние, кто получил повышение из политических служащих. Поскольку сначала увеличили оклады в министерствах и ведомствах, прошло четыре года, через четыре года только нам», - заметил Божко, подчеркнув, что на посту министра по чрезвычайным ситуациям он, получая 500 тысяч тенге, в валютном эквиваленте получал большую заработную плату.

Оправданным повышение окладов депутатам парламента, как политическим служащим, назвал в эфире государственного телеканала «Хабар» и министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев. По его мнению, многие не понимают всей сложности работы депутатского корпуса, видя только верхушку айсберга.

«Они видят по телевизору только пленарные заседания, но не видят ту работу, которую проводят депутаты, - она колоссальная. Это в рабочих комитетах, в различных комиссиях постоянное обсуждение, достаточно жесткие дискуссии. И пройти комитет, потом пройти мажилис, пройти сенат - для любого государственного чиновника, включая министра, - это достаточно серьезное испытание«, - подчеркнул министр, сославшись при этом на «мировую практику» более высоких зарплат тем, кто отвечает за судьбу своей страны.