Белорусские теннисистки упрочили свои позиции в рейтинге WTA

Белорусские теннисистки упрочили свои позиции в рейтинге WTA3
- 17.04.2017, 17:52
- 11,864
Лучшая из белорусок – Александра Саснович.
Немка Ангелика Кербер сохранила верхнюю строчку мирового рейтинга ВТА. Первая десятка обошлась без изменений. Лучшая из белорусок Александра Саснович поднялась на 96-ю позицию, пишет pressball.by
Рейтинг ВТА. 17 апреля
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025
10 (11). Мэдисон Киз (США) 3857...
96 (108). АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 662...
125 (129). АРИНА СОБОЛЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 465...
147 (190). ОЛЬГА ГОВОРЦОВА (БЕЛАРУСЬ) — 392...
241 (264). ВЕРА ЛАПКО (БЕЛАРУСЬ) — 202...
319 (316). ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 131...
449 (495). СВЕТЛАНА ПИРОЖЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 71...
535 (527). ИРИНА ШИМАНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 52...
556 (546). ИЛОНА КРЕМЕНЬ (БЕЛАРУСБ) — 58...