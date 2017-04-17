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Белорусские теннисистки упрочили свои позиции в рейтинге WTA

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  • 17.04.2017, 17:52
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Александра Саснович

Лучшая из белорусок – Александра Саснович.

Немка Ангелика Кербер сохранила верхнюю строчку мирового рейтинга ВТА. Первая десятка обошлась без изменений. Лучшая из белорусок Александра Саснович поднялась на 96-ю позицию, пишет pressball.by

Рейтинг ВТА. 17 апреля 

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков 

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010 

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020 

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065 

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022 

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790 

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330 

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290 

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025 

10 (11). Мэдисон Киз (США) 3857... 

96 (108). АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 662... 

125 (129). АРИНА СОБОЛЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 465... 

147 (190). ОЛЬГА ГОВОРЦОВА (БЕЛАРУСЬ) — 392... 

241 (264). ВЕРА ЛАПКО (БЕЛАРУСЬ) — 202... 

319 (316). ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 131... 

449 (495). СВЕТЛАНА ПИРОЖЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 71... 

535 (527). ИРИНА ШИМАНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 52... 

556 (546). ИЛОНА КРЕМЕНЬ (БЕЛАРУСБ) — 58...


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