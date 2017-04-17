закрыть
17 апреля 2017, понедельник, 21:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Речицком районе ищут уборщицу за $3 в месяц

31
  • 17.04.2017, 17:57
  • 13,226
Фото: ТАCC/Getty Images

Отделение почты нужно убирать каждый день кроме выходных «когда есть время».

В деревне Ровенская Слобода Речицкого района убирать отделение почты приглашают за... 6 рублей в месяц. Это следует из объявления, которое прислали слушатели «Еврорадио».

Как выясняем, это не ошибка, за ежедневную работу обещают такую зарплату.

«Нет, это не ошибка, такой заработок. Работать нужно ежедневно, как работает отделение связи, в любое удобное время по графику работы отделения», — ответили по номеру, указанному в объявлении.

При этом в отделе кадров на почте в Речице сообщили, что в штате в Ровенской Слободе нет уборщицы.


Мнение

Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец
Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол