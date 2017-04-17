В Речицком районе ищут уборщицу за $3 в месяц 31 17.04.2017, 17:57

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Фото: ТАCC/Getty Images

Отделение почты нужно убирать каждый день кроме выходных «когда есть время».

В деревне Ровенская Слобода Речицкого района убирать отделение почты приглашают за... 6 рублей в месяц. Это следует из объявления, которое прислали слушатели «Еврорадио».

Как выясняем, это не ошибка, за ежедневную работу обещают такую зарплату.

«Нет, это не ошибка, такой заработок. Работать нужно ежедневно, как работает отделение связи, в любое удобное время по графику работы отделения», — ответили по номеру, указанному в объявлении.

При этом в отделе кадров на почте в Речице сообщили, что в штате в Ровенской Слободе нет уборщицы.