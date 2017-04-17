Фотофакт: В парикмахерской в Москве детям предложили стрижку «Гитлерюгенд» 21 17.04.2017, 18:03

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Фото: Fotolia/ nagaets

Модельную стрижку «Гитлерюгенд» детям предлагают с двумя вариантами укладки.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламу одной из парикмахерских в торговом центре на юго-западе Москвы: заведение предлагает сделать юным клиентам «модельную стрижку Гитлерюгенд», передает РИА «Новости».

«Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?» - написала Ольга Макарова, опубликовавшая снимок объявления в Facebook.

В комментариях пользователи отметили, что стрижка «Гитлерюгенд» встречается и в других парикмахерских Москвы.

В самой парикмахерской данные о необычном предложении опровергли, назвав их «чьей-то фантазией».

«У нас в каталоге вообще нет названий стрижек. Каталог выглядит как набор фотографий, из которого люди выбирают желательную стрижку, а потом оплачивают ее по прейскуранту», — цитирует РИАМО слова администратора.

Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926-го по 1945 год. После Второй мировой войны она была запрещена.