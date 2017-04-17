ФСБ РФ: Задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга 14 17.04.2017, 18:15

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В настоящее время его допрашивает Следственный комитет.

ФСБ РФ сообщила о задержании в Московской области подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброра Азимова: по мнению силовиков, он «осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова», пишет «Московский комсомолец».

Согласно релизу Центра общественных связей ФСБ, «в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 03.04.2017 года в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 года в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста-смертника А.Джалилова».

Уточняется, что в настоящий момент он уже доставлен в Следственный комитет.

Напомним, что в результате взрыва бомбы в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек, при этом силовики обнаружили еще одну невзорвавшуюся бомбу, которую, по их мнению, также оставил Джалилов. Однако расследование, проведенное сайтом «Деловой Петербург», показало, что подобная версия может не соответствовать действительности: предполагаемый террорист мог просто не успеть принести бомбу и взорвать на себе вторую.

После теракта в Москве и Петербурге были задержаны еще 8 человек — мигрантов из Средней Азии. У одной из них, арестованных судом, следствие нашло гранату в дамской сумочке. Своей вины они не признали, а женщина заявила, что ее подставили.