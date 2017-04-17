Иосуб: У людей нет стимула хранить деньги в банке 9 17.04.2017, 18:32

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Белорусы стали забирать с вкладов не только валюту, но и рубли.

По данным Нацбанка, на 1 апреля этого года на рублевых депозитах белорусов хранилось 3 млрд. 143 млн. рублей. Это на 22,5 миллиона больше, чем в предыдущем месяце. Однако, по подсчетам специалистов, рост только видимый, пишет kp.by.

- В марте средняя ставка по рублевым депозитам была 15,8% годовых. По этой ставке за месяц было начислено 41,1 миллиона рублей. Получается, что, если не учитывать начисленные проценты, отток рублевых вкладов составил 18,6 миллиона рублей, - подсчитывает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - Это первое снижение рублевых депозитов с июня прошлого года. На мой взгляд, основная причина - снижение ставок. В марте этого года средняя ставка по рублевым депозитам была 15,8%, хотя в феврале - 17,4%, в январе - 18,5%. В предыдущие месяцы рублевые вклады росли, несмотря на снижение реальных доходов населения, но теперь у людей нет стимула хранить деньги в банке.

В марте уменьшились не только рублевые, но и валютные вклады. Впрочем, это снижение как раз длится уже давно. По данным на 1 апреля, на валютных депозитах белорусов лежало 6 млрд. 897 млн. долларов - на 69,8 миллиона меньше, чем на 1 марта.

- Если не учитывать начисленные проценты, реальный отток валютных вкладов составил 86,1 миллиона долларов. Поэтому говорить о перераспределении средств нельзя. Судя по всему, люди снимают деньги, чтобы их потратить, - добавляет Вадим Иосуб.

По данным Нацбанка, в прошлом году средний банковский вклад составлял 7000 рублей (речь идет как о рублевых, так и о валютных депозитах в пересчете). За март этого года отток рублевых вкладов составил 18,6 миллиона рублей. Получается, свои деньги из банков забрали 2 тысячи 657 среднестатистических вкладчиков.

Валютные же депозиты, в пересчете в рубли, сократились на 161 млн. 868 тыс. рублей. Здесь депозиты забрали уже 23 тысячи 124 среднестатистических вкладчика.