В Троицком предместье появится памятный знак «Белорусам мира» 2 17.04.2017, 18:45

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Памятный знак будет установлен к 950-летию Минска.

К 950-летию Минска в Троицком предместье будет установлен памятный знак в виде стилизованной композиции «Белорусам мира». Об этом «Радыё Свабода» сказал один из авторов проекта, скульптор Александр Финский.

Вот как господин Финский видит суть замысла, которую он реализуют совместно с архитектором Арменом Сардаровым.

«Содержание лаконично и ясно: колесо, которое катится по дороге. Само колесо будет на валуне, так как в белорусской традиции валун - точка отсчета, отсылка к языческим временам. Так мы составляем обобщенный образ нашей земли, наших корней. Круг символизирует колесо истории, колесо судьбы, колесо мира. Оно само по себе имеет много смыслов. В кругу трепещет рушник, символизирующий нашу белорусскую сущность, так как рушники и в дорогу к счастью давали, и они были в углу в каждом доме. На нем как раз и будет написано «Белорусам мира». Еще планируем с обратной стороны дать известные слова Франциска Скорины о родной земле, а сам рушник по силуэту в кругу будет напоминать птицу. Композиция достаточно проста, но, как мне кажется, очень четкая».

По словам собеседника, проектный эскиз утвержден художественными советами, одобренный руководством города. Как рассчитывает Александр Финский, ко дню города знак должен занять почетное место в Троицком предместье.

«Хочется надеяться, что это станет знаковым местом, где люди смогут встречаться, лишний раз задуматься, насколько важно быть частью своей родины. Как символ единения белорусов по всему миру. Надеемся, что форс-мажора не случится и ко Дню города проект удастся реализовать. По крайней мере, мы работаем в привязке к этому времени. Как будет на самом деле - не знаем. Сейчас стоит вопрос, кто будет заказчиком. Судя по всему, это «Менская спадчына». По крайней мере, будет стоять в ее вотчине - в Троицком предместье».

Есть мнение, что открытие памятного знака хорошо было бы приурочить к началу работы очередного Съезда белорусов мира «Бацькаўшчына», который пройдет в июле в Минске.