Фантастический Солигорск от украинского фотографа 6 17.04.2017, 19:18

17,633

Украинский фотограф и путешественник из Запорожья сделал удивительные кадры рукотворных гор Беларуси.

Писатель, фотограф и путешественник Дмитрий Соловьев родом из солнечного Запорожья, но уже два года живет в Минске. До сих пор привыкает к местному климату и каждые выходные ищет приключения. Одним из таких приключений стал трип к самым большим рукотворным горам Беларуси – солигорским терриконам, откуда Дима привез удивительные кадры, пишет 34travel.me.

«Адреналина добавляет формальный запрет на пребывание на территории отвалов»

Здесь можно подняться не только на 150-200 метров над уровнем моря, но и спуститься на глубину в 420 метров – в норах первого калийного рудника есть спелеолечебница. Ну и конечно, не забудь заглянуть в Солигорск – самый молодой город Беларуси.