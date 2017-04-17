закрыть
17 апреля 2017, понедельник, 21:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фантастический Солигорск от украинского фотографа

6
  • 17.04.2017, 19:18
  • 17,633

Украинский фотограф и путешественник из Запорожья сделал удивительные кадры рукотворных гор Беларуси.

Писатель, фотограф и путешественник Дмитрий Соловьев родом из солнечного Запорожья, но уже два года живет в Минске. До сих пор привыкает к местному климату и каждые выходные ищет приключения. Одним из таких приключений стал трип к самым большим рукотворным горам Беларуси – солигорским терриконам, откуда Дима привез удивительные кадры, пишет 34travel.me.

«Адреналина добавляет формальный запрет на пребывание на территории отвалов»

Здесь можно подняться не только на 150-200 метров над уровнем моря, но и спуститься на глубину в 420 метров – в норах первого калийного рудника есть спелеолечебница. Ну и конечно, не забудь заглянуть в Солигорск – самый молодой город Беларуси.


Мнение

Стокгольмский синдром или сделка с КГБ?
Стокгольмский синдром или сделка с КГБ? Павел Знавец
Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол