Уровень поддержки Трампа в США вырос до 50% впервые с марта 2 17.04.2017, 19:34

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Такие данные привел сам президент США в своем микроблоге в Twitter.

Президент США Дональд Трамп обратил внимание общественности на результаты социологического опроса, показавшего, что ровно половина американцев поддерживает его деятельность на посту главы государства. Сообщение с соответствующей информацией он разместил на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter.

Согласно итогам опроса исследовательской службы Rasmussen Report, уровень поддержки президента вновь вырос до отметки в 50% впервые с марта. Как отметила структура, сразу после инаугурации его рейтинг достигал 59%, а с начала марта находился на уровне 42%.

Аналогичный опрос среди россиян показал обратную тенденцию. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), после ракетных ударов по военной базе в Сирии россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу. Так, доля негативных ответов за последний месяц выросла с 7% до 39%, свидетельствуют результаты опроса.

В ночь на 7 апреля ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

13 апреля Пентагон впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США «матерью всех бомб». Видеоролик был опубликован в официальном Twitter командования;