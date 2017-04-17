В Сети появилось архивное белорусское видео из 90-х 1 17.04.2017, 20:08

Анонимный пользователь выложил на Youtube большую подборку с архивным видео, снятым в Беларуси в 1990-е.

Найти видео можно на этом канале.

«Это архив различных лент с акций БНФ, протестов, фильмов и так далее. Некоммерческие ролики. Они уникальны, их нет в соцсетях. На канале нет и не будет никакой рекламы или коммерции, но хотелось бы чтобы люди посмотрели что-то», — рассказал «Еврорадио» о канале его анонимный создатель.

На канале много интересного: похороны Алеся Адамовича, обращение Василя Быкова о смерти белорусской нации, голодовка в Верховном совете и его разгон, поиски пропавших политиков, живой Юрий Захаренко. Это видео из другой эпохи. Но эта эпоха неразрывными связями связана с тем, что происходит в Беларуси сейчас.