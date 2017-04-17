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Кассир в банке по ошибке выдала мужчине 2000 рублей

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  • 17.04.2017, 20:15

Инцидент произошел в одном из минских торговых центров.

В одном из минских торговых центров мужчина подошел к окошку банка, чтобы поменять доллары на белорусские рубли. Кассир выдала ему деньги, он забрал их и ушел. Стандартное развитие событий. Только вот позже кассир заметила, что выдала мужчине лишние деньги - 2000 белорусских рублей, пишет kp.by.

- Тогда кассир обратилась в в Центральном РУВД, в милицию обратилась кассир филиала банка, расположенного в одном из столичных торговых центров, с просьбой оказать помощь в установлении личности неизвестного молодого человека, которому она по ошибке выдала крупную денежную сумму, - пишет ГУВД Мингорисполкома.


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