ФХБ прокомментировала драку белорусских и словацких хоккеистов

ФХБ прокомментировала драку белорусских и словацких хоккеистов4
- 17.04.2017, 20:35
Массовая драка юношеских команд произошла на пасхальном турнире в Чехии.
Федерация хоккея Беларуси прокомментировала недавнюю массовую драку белорусских и словацких хоккеистов.
В ней участвовали игроки юношеских команд (U-16) «Бреста» и «Кошице», которые играли на пасхальном турнире в Чехии. После окончания поединка за третье место, который белорусы проиграли (1:4), началась драка, в ней поучаствовали даже арбитры.
«Ассоциация считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча, — говорится в заявлении Федерации хоккея Беларуси. — Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской сторонами для объективного и детального расследования инцидента, который произошел на турнире в г. Мост (Чехия), и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций в дальнейшем».
Отмечается, что по результатам расследования будут вынесены дисциплинарные решения. Они будут касаться как хоккеистов-участников драки, так и «тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест».