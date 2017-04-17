ФХБ прокомментировала драку белорусских и словацких хоккеистов 4 17.04.2017, 20:35

Массовая драка юношеских команд произошла на пасхальном турнире в Чехии.

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала недавнюю массовую драку белорусских и словацких хоккеистов.

В ней участвовали игроки юношеских команд (U-16) «Бреста» и «Кошице», которые играли на пасхальном турнире в Чехии. После окончания поединка за третье место, который белорусы проиграли (1:4), началась драка, в ней поучаствовали даже арбитры.

«Ассоциация считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча, — говорится в заявлении Федерации хоккея Беларуси. — Ассоциация находится в контакте со словацкой и чешской сторонами для объективного и детального расследования инцидента, который произошел на турнире в г. Мост (Чехия), и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций в дальнейшем».

Отмечается, что по результатам расследования будут вынесены дисциплинарные решения. Они будут касаться как хоккеистов-участников драки, так и «тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест».