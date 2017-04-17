Речной тур по белорусскому Полесью обойдется в $2300 9 17.04.2017, 21:04

Фото: kp.by

Отдых на Припяти обойдется туристам по цене путевки в Черногорию.

- На сезон навигации - 2017 продано уже 50% круизов. Первый наш круиз запланирован на 29 апреля - в Бресте мы примем первых пассажиров. На этот рейс не куплена только одна каюта. В круиз из Мозыря в Брест 6 мая выкуплены все, - рассказывает Сергей Зубко, заместитель генерального директора предприятия «Днепро-Бугский водный путь», которое решилось на такой амбициозный проект.

Первый белорусский круизный теплоход построили в Пинске на судостроительно-судоремонтном заводе. «Комсомолка» kp.by побывала на судне за несколько дней до официальной презентации и узнала, как выглядят самые дорогие каюты и что туристам покажут на Полесье.

ОТДЫХ НА ПРИПЯТИ ПО ЦЕНЕ ПУТЕВКИ В ЧЕРНОГОРИЮ

- В течение 25 лет существования нашего государства у нас не строились пассажирские суда. Все, что было - это большие катера, прогулочные варианты, кают там нет. Никто не делал судов, на которых можно автономно плыть, находиться там круглые сутки, - Сергей Зубко проводит экскурсию по теплоходу «Белая Русь». Корабль стоит у плавучих мастерских на Пине - большой, белоснежный, с чуть вздернутым острым носом.

Теплоход в Пинске начали строить еще в 2011 году на базе технического борта ОС-2. Судно перестроили и адаптировали для пассажирских нужд. На нем теперь три палубы. На верхней - рулевая рубка, ресторан и открытая площадка. На средней - каюты: два люкса, 7 кают класса комфорт, 1 каюта экономплюс. На нижней палубе расположены 6 кают экономкласса и служебные помещения. Длина теплохода - 50 метров, а двигаться он может со скоростью около 15,5 км/ч.

В ресторане на верхней палубе продают алкоголь и играет живая музыка.

Речной круиз рассчитан на 8 дней и 7 ночей и продается по системе «все включено». В стоимость входят проживание на теплоходе, 4-разовое питание, экскурсии и развлечения, а также напитки, в том числе алкоголь местного производства.

Самая дорогая путевка в пик сезона (июль - август) для граждан СНГ и Грузии обойдется в 2300 долларов. За эти деньги турист может снять одну из двухместных кают класса «Люкс». Они оформлены национальным орнаментом и названы именами белорусских классиков - «Янка Купала» и «Якуб Колас». В каюте стоит большая двуспальная кровать, есть кресло, столик, душ и туалет, кондиционер, телевизор и мини-холодильник.

Номер-люкс "Янка Купала".

Дешевле всего обойдется поездка в так называемой семейной каюте экономкласса. В ней два спальных места, но могут поместиться 4 человека - за третьего и четвертого пассажира возьмут 350 долларов. Правда, туристам эконома придется воспользоваться общими санузлами, которые находятся на палубе.

В каюте «Комфорт» есть жалюзи, но нет москитных сеток - от полесских комаров придется спасаться репеллентами.

Собственные санузлы есть только в каютах класса люкс и комфорт.

Каюта эконом-класса на нижней палубе.

Совсем другие цены для иностранцев - от 530 до 3000 долларов.

Что интересно, речные круизы - отдых преимущественно для пенсионеров. Однако владельцы теплохода уверяют: возрастные туристы довольно активно интересуются путешествием по Полесью, и цены их не пугают.

- Круизы покупают в основном россияне, - Сергей Зубко, замгендиректора по экономике «Днепробугводпути» анализирует продажи туров. - Интерес есть, как ни странно, и у наших граждан, часть круизов выкупили белорусы.

Односпальное место в каюте эконом-класса, или семейной каюте, трансформируется в двуспальное.

В проходах - красивая неоновая подсветка.

ТУРИСТЫ НЕ УВИДЯТ БЕЛАРУСЬ КАК С ИГОЛОЧКИ

Теплоход будет работать по принципу «вертушки». Старт - в Бресте, потом 8 дней пути, причал в Мозыре - и в тот же день обратно. За сезон навигации теплоход должен выйти в 25 круизов.

Экскурсионную программу «Днепробугводпуть» разрабатывал вместе с российской туристической фирмой «Ника». Она много лет специализируется на речных круизах по всему миру и сейчас продает путевки в тур по белорусскому Полесью.

- Методичек не было, даже спросить было не у кого - до нас в Беларуси речными круизами никто не занимался, - рассуждает Сергей Зубко. - Когда мы начали с компанией «Ника» работать, появилась какая-то конкретика. Благодаря им был разработан маршрут. Они выполнили свою работу как туроператор - сформировали тур.

Теплоход будет идти по реке в основном ночью. Днем запланированы остановки по маршруту и экскурсии.

Маршрут 8-дневного круиза.

- В программе - фольклорные вечера, зеленые стоянки с барбекю и баней. Дольше всего мы будем стоять в Пинске. Здесь будет визит в музей, лекции на свежем воздухе, посещение производств. Мы посмотрим нашу славную трикотажную фабрику «Полесье». Заедем на фабрику художественных изделий - туристы посмотрят, как ткут рушники, - перечисляет Сергей Зубко.

На пути к Пинску теплоход остановится, и туристов на автобусе отвезут в Достоево и в агрогородок Мотоль.

Теплоходу дали название "Белая Русь".

В Мотоле нас ждет посещение музея в сопровождении фольклорного ансамбля. Они «по-свойому» будут «спиваты» песни. Мало того: песни зависят от времени года. После этого туристам дадут отведать и «келишку», и «кавалочек», - улыбается заместитель директора «Днепробугводпути».

Кроме этого туристам покажут полесскую пасеку и самобытную полесскую деревушку, древний Туров, нацпарк «Припятский»… А в один из вечеров пассажиров ждет развлекательная программа от команды теплохода. Свои таланты придется продемонстрировать всем: и помощникам капитана, и барменам.

- Мне нравится одна из наших зеленых стоянок - гидроузел Стахово. Это последняя точка шлюзованной реки, дальше идет свободная река - Припять становится шире. Там такая природа, вам не передать: умиротворение, тишина, спокойствие. А отходим в строну - уже современная малая ГЭС.

С открытой площадки на верхней палубе можно будет любоваться рекой.

Сергей Зубко говорит, что в этом круизе туристы смогут увидеть не приукрашенную, а настоящую Беларусь.

- Мы предлагаем дикую Беларусь, ту, в которой туристов почти не бывает. Мы покажем Беларусь разную, такую, какая она есть. Если где-то что-то не покрашено - ну, значит, не покрашено, так мы и живем. Мы не ставили цели показать все будто с иголочки, только самое лучшее, - признается заместитель гендиректора.

На средней палубе в каютах большие окна - можно будет любоваться полесскими пезажами.

КРУИЗОВ В КИЕВ НЕ БУДЕТ

Несколько лет назад идея речных поездок в Киев активно обсуждалась, но пока эти планы неосуществимы.

- Наш теплоход может ходить в Киев, класс плавания позволяет ему, но мы не будем. Причин несколько. Первая - административная. Пограничный пункт пропуска расположен в Мозыре и в Киеве. По пути мы не имеем права причалить, только движение до Киева. Плюс прохождение рядом с саркофагом ЧАЭС. Хорошее, интересное предложение, но не для всех, - объясняет Сергей Зубко. - Во-вторых, техобслуживание. Если здесь, на белорусской части, мы его готовы оперативно обеспечить, то, очутившись там, на кого мы можем рассчитывать?

Сейчас на судне устраняют последние недоделки и наводят порядок. Круизный сезон стартует 29 апреля и закончится в октябре.

В каждой каюте есть спасательные жилеты со свистком.

Так теплоход выглядит на компьютерной визуализации.