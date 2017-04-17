ЛДПР и справороссы решили не спрашивать Медведева о фильме Навального 17.04.2017, 21:18

Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» посчитали, что вопросы о борьбе с коррупцией «будут неуместны».

Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» не будут спрашивать председателя правительства Дмитрия Медведева во время его отчета перед Госдумой РФ о расследовании и фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, рассказали РБК депутаты от обоих фракций.

Источник РБК, близкий к руководству «Справедливой России», уточнил, что они «не хотят привлекать излишнее внимание к Навальному». По его мнению, есть достаточно много острых тем, которые можно затронуть в общении с премьером и без этого.

Как пояснял вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, премьер будет отчитываться о деятельности правительства, поэтому вопросы о его недвижимости неуместны, кроме того, партия не хочет делать «лишнюю рекламу этому человеку [Навальному]»

В начале апреля в «Справедливой России» и ЛДПР не поддержали протокольное поручение коммунистов с требованием провести расследование по фактам, изложенным Навальным. Депутат-справоросс Михаил Eмельянов объяснил решение «нежеланием плясать под дудку Навального». Лебедев из ЛДПР заявлял, что о Навальном вообще нужно говорить«меньше».

Коммунисты же предлагали поручить комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию, подтверждающую достоверность изложенных в расследовании ФБК сведений, а также организовать проверку противоправной деятельности упомянутых ФБК благотворительных фондов и физических лиц. Все это должно быть сделано, чтобы «уяснить степень достоверности примеров, озвученных Навальным А.А. в публикации «Он вам не Димон», объяснили коммунисты.

Медведев выступит в Думе в среду, 19 апреля. Письменные вопросы четыре думские фракции направили главе кабмина еще полтора месяца назад, количество устных вопросов в этом году решением Совета Госдумы увеличено — по пять от каждой фракции, хотя ранее было по три.

Дальнобойщики и Сирия

Самый острый вопрос, который ЛДПР задаст Медведеву во время его отчета перед депутатами, касается Сирии, рассказал Лебедев.

«Мы там [в Сирии] сидим-сидим, деньги тратим, а толку никакого, а американцы нанесли удар по военному аэродрому и весь мир ему аплодирует. А пребывание военного контингента в любой точке мира стоит бешеных денег. Хотелось бы понять, что будем делать», — сказал депутат.

Год войны в Сирии с осени 2015-го по осень 2016-го обошелся России не менее, чем в 58 млрд рублей, ранее выяснял РБК. Эти деньги пошли на деятельность военно-космических сил, запуски ракет, довольствие и питание военнослужащих. Поход российской авианосной корабельной группы во главе с тяжелым крейсером «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии осенью — зимой обошелся российскому бюджету минимум в 7,5 млрд рублей.

По словам Лебедева, депутаты от ЛДПР спросят премьер и о протестах дальнобойщиков. «Спросим, как правительство собирается выстраивать диалог с ними, нельзя же отсиживаться и не обращать внимания на них», — сообщил Лебедев.

Депутаты от «Справедливой России» с окончательным списком вопросов определятся на завтрашнем заседании фракции, сообщил первый зампред Александр Бурков. «Главная тема, о которой будем спрашивать, — социально-экономическая [cитуация]», — сообщил он.

При этом, как заявил РБК другой собеседник во фракции, спрашивать о фактах, ранее изложенных в расследовании ФБК в «Справедливой России» не будут.

Вопрос от коммунистов

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин подтвердил, что по-прежнему намерен спросить Медведева о расследовании ФБК «Скажем, что, если никто ничего не делает, давайте тогда депутаты проведут собственное расследование», — сообщил Рашкин.

Будет ли руководство фракции КПФР поддерживать Рашкина в его желании задать вопрос Медведеву о расследовании ФБК, пока непонятно. Первый вице-спикер Думы от КПРФ Иван Мельников в понедельник, 17 апреля, заявил, что коммунисты зададут Медведеву вопросы о проблемах пенсионного обеспечения и задержек заработной платы. О вопросах на другие темы Мельников не сказал, уточнив, что определится «ближе к делу». «События в стране и мире развиваются так стремительно, что нельзя все заранее предугадать и запланировать», — пояснил Мельников.

Ни слова о Навальном

Депутаты от «Единой России», чьим председателем является Дмитрий Медведев, вопросы о расследовании ФБК задавать не будут, сообщил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев. «О Навальном мы, конечно же, спрашивать не будем, и мы свою позицию неоднократно поясняли», — заявил Исаев. Какие вопросы задаст фракция, Исаев не сказал. «Мы не намерены разглашать темы [до отчета Медведева]», — отметил Исаев.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев заявлял на одном из заседаний Госдумы, что «ни одно его [Навального] так называемое расследование, включая и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет с истиной, а тем более с борьбой с коррупцией».