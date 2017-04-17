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Лучший бомбардир сборной Беларуси покинул команду

  • 17.04.2017, 21:48
Андрей Степанов
Фото: belarushockey.com

Андрей Степанов был лучшим бомбардиром сборной на последнем чемпионате мира.

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной.

Об этом игрок написал в своем Instagram, передает «Трибуна».

«Официально освобожден из национальной сборной!» – написал Степанов.

Напомним, ранее Степанов отсутствовал на тренировке команды, однако Льюис заявлял, что проведет совещание с тренерским штабом о возможном включении форварда в состав сборной.

Отметим, что Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.

В прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ, набрал 31 (16+15) очко и стал лучшим снайпером клуба среди белорусских игроков.


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