Лучший бомбардир сборной Беларуси покинул команду 17.04.2017, 21:48

Андрей Степанов

Фото: belarushockey.com

Андрей Степанов был лучшим бомбардиром сборной на последнем чемпионате мира.

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов покинул расположение сборной.

Об этом игрок написал в своем Instagram, передает «Трибуна».

«Официально освобожден из национальной сборной!» – написал Степанов.

Напомним, ранее Степанов отсутствовал на тренировке команды, однако Льюис заявлял, что проведет совещание с тренерским штабом о возможном включении форварда в состав сборной.

Отметим, что Степанов стал лучшим бомбардиром сборной Беларуси на последнем чемпионате мира, а также лучшим снайпером команды на олимпийском квалификационном турнире.

В прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ, набрал 31 (16+15) очко и стал лучшим снайпером клуба среди белорусских игроков.