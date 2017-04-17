Минчане о льготном жилье Кочановой: Надо выходить на Площадь и менять систему 5 17.04.2017, 21:59

Прохожие рассказали, как они относятся к несправедливому распределению жилья.

Нынешняя глава администрации Лукашенко в очереди на жилье за несколько месяцев обогнала 10530 жителей Центрального района Минска.

Причем Наталья Кочанова переехала в Минск в декабре 2014 года, когда ее назначили вице-премьером.

В общем списке с 14 июня 2016 года она находится под номером 10532. Кроме того, Кочанова включена в отдельный список с того же дня, ее номер в этом списке — 3. Таким образом чиновница смогла решить свой квартирный вопрос за четыре месяца.

«Белсат» расспросил прохожих на улицах Минска, как они относятся к несправедливому распределению жилья.

«То, что министр труда получает льготную квартиру, а кто-то другой, кто работает на заводе, не получает ничего — это неправильно, надо думать в первую очередь о людях, а после об органах власти», – говорит парень.

«Почему нормальные люди не могут получить, которые всю жизнь стоять в очереди?», — спрашивает женщина.

«Понимаете, как правильно, так не будет. Льготы должен получить тот, кто нуждается», — говорит девушка.

«Надо выходить на Площадь, заставлять систему меняться», — говорит прохожий.