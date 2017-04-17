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115-летняя испанка стала старейшей жительницей Европы

  • 17.04.2017, 22:11
Фото: internacional.elpais.com

Ана Вела родилась 29 октября 1901 года в испанском городе Кордова.

115-летняя испанка стала старейшей жительницей Европы. Ана Вела родилась 29 октября 1901 года в испанском городе Кордова.

Ее состояние здоровья оценивается как «хрупкое». 89-летняя дочь говорит, что ее мать любит мясо, рыбу и овощи, во время еды выпивает половину бокала полусладкого вина, но не более, информирует «Еврорадио» со ссылкой на El Pais.

Еще недавно старейшей жительницей нашего континента была 117-летняя Эмма Морано. Она умерла в субботу.

Фото: internacional.elpais.com

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