115-летняя испанка стала старейшей жительницей Европы 17.04.2017, 22:11

Фото: internacional.elpais.com

Ана Вела родилась 29 октября 1901 года в испанском городе Кордова.

115-летняя испанка стала старейшей жительницей Европы. Ана Вела родилась 29 октября 1901 года в испанском городе Кордова.

Ее состояние здоровья оценивается как «хрупкое». 89-летняя дочь говорит, что ее мать любит мясо, рыбу и овощи, во время еды выпивает половину бокала полусладкого вина, но не более, информирует «Еврорадио» со ссылкой на El Pais.

Еще недавно старейшей жительницей нашего континента была 117-летняя Эмма Морано. Она умерла в субботу.