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Президент Парагвая отказался баллотироваться на новый срок

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  • 17.04.2017, 22:44
Фото: telegraf.com.ua

Орасио Картес принял решение не участвовать в выборах в 2018 году из-за акции протеста, прошедшей после поправок в конституцию.

Президент Парагвая Орасио Картес не будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Об этом он сообщил в письме, адресованном архиепископу Асунсьона Эдмундо Валенсуэле.

«Имею честь обратиться к вашему сиятельству, чтобы сообщить, что я принял решение не выдвигаться ни при каких условиях в качестве кандидата на пост президента республики на срок с 2018 по 2023 гг.», - говорится в документе, который глава государства опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В конце марта 25 сенаторов, поддерживающих президента страны, одобрили законопроект о внесении поправки в конституцию, дающей возможность вице-президенту и главе государства баллотироваться на второй срок. Во время голосования отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо из оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии. После этого в столице республики начались акции протеста, которые переросли в столкновения между полицией и манифестантами, в результате которых погиб один активист.


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