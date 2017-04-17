Егор Мартинович: Через несколько лет могут появиться Дрозды-3 4 17.04.2017, 22:58

В окружении Лукашенко уже идет смена поколений.

Главный редактор «Нашей Нивы» высказался в эфире «Белсата» об элитных минских участках, которые выделяют белорусским чиновникам.

Лауреат премии «Хартии-97» Егор Мартинович продолжает следить за взлетом Натальи Кочановой, нынешней главы администрации Александра Лукашенко. Буквально за четыре месяца — с июня по октябрь прошлого года — чиновница обскакала в очереди на жилье более 10,5 тыс. человек и получила участок под коттедж в Дроздах. Просто космическая скорость!

Интересно, что такое право Кочановой не гарантирует ни один правовой акт. По закону, земля под строительство коттеджей в Минске сначала предлагается многодетным семьям из очереди, после чего, в случае отсутствия желающих, участок выставляется на аукцион. Семья чиновницы — она и муж. Чтобы попасть в льготный список, надо прожить в столице 10 лет — Кочанова приехала в Минск в декабре 2014-го. По словам автора публикации, коттедж главы администрации Лукашенко будет стоить по крайней мере как средняя зарплата белоруса за… 175 лет.

«В окружении Лукашенко много людей, но идет какая-то естественная смена поколений. Если вспомнить старых министров: вот, скажем, Наумов получил участок в Дроздах, а пришел теперь Шуневич и получил участок в Дроздах-2. Поскольку у старых чиновников не отбирают дома, то логично, что все время нужно расширяться. Не знаю, может, через 3-4 года пойдет речь о Дроздах-3, так как уже раздаются последние участки: кто из чиновников поднялся — тот и получит, а другим придется ждать другого случая», — отметил Егор Мартинович.