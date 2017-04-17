Трамп велел Ким Чен Ыну «вести себя прилично» 3 17.04.2017, 22:05

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США предупредил диктатора Северной Кореи.

Президент США Дональда Трамп предупредил правителя Северной Кореи Ким Чен Ына, что тому следовало бы «вести себя прилично». Трамп заявил об этом в Белом доме 17 апреля, отвечая на вопрос журналиста о том, какой месседж он хотел бы передать диктатору Северной Кореи, передает «Радио Свобода».

Между тем, вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе визита на южнокорейскую сторону демилитаризованной зоны 17 апреля, что для Вашингтона «эра стратегического терпения закончилась» в отношении Северной Кореи.

Ранее президент Трамп выразил надежду, что Китай сможет использовать свое особое влияние для давления на Северную Корею, чтобы добиться отказа от ядерного оружия и программ по производству баллистических ракет.

Пенс сказал, что терпение Соединенных Штатов и наших союзников в этом регионе закончились, и «мы хотим увидеть перемены».

В Нью-Йорке заместитель посла Северной Кореи в ООН обвинил администрацию Трампа в превращении Корейского полуострова в крупнейшую в мире горячую точку и «создании ситуации, при которой термоядерная война может разразиться в любой момент».