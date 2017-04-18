Япония может начать мобилизацию из-за ракетных испытаний КНДР 1 18.04.2017, 7:35

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Фото: AFP

Правительство впервые рассматривает вопрос о развертывании сил самообороны в случае, если ракета КНДР попадет в японские территориальные воды,.

Об этом пишет газета «Иомиури» (перевод – РИА «Новости»).

Пакет законов об обеспечении безопасности, вступивший в силу 29 марта 2016 года, расширяет возможности использования сил самообороны, том числе за рубежом и для защиты своих союзников. Он также ввел три степени опасности, при которых вводятся регламентации для сил самообороны.

Попадание ракеты КНДР в территориальные воды планируется признать ситуацией, когда «угроза вооруженного нападения представляет очевидную опасность». В этой ситуации угроза вооруженного нападения становится непосредственной опасностью, требующей принятия срочных мер. В этом случае силы самообороны могут быть «развернуты на линии фронта».

Первая и самая низкая степень обозначается как «возможность вооруженного нападения» и предполагает строительство оборонных объектов силами самообороны. Третья степень означает непосредственно вооруженное нападение и предполагает «отражение удара вооруженными средствами».

Ни одна из этих степеней угрозы до сих не пор не рассматривалась в плоскости практического применения.

Издание сообщает, что попадание ракеты иностранного государства в территориальные воды Японии подпадает под определение «вооруженного нападения иностранного государства».

«Трудно себе представить, что Северная Корея сейчас намерена осуществить всестороннее вооруженное нападение», — цитирует газета свой правительственный источник. Этим объясняется умеренный характер рассматриваемых мер, поскольку прямое отражение удара могло бы спровоцировать КНДР к более агрессивному поведению, пишет издание.