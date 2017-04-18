Благодаря независимым СМИ у 89-летней пенсионерки из Осиповичей заказали более 100 фирменных ковриков 8 18.04.2017, 7:50

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Фото: nn.by

После объявления в «Фейсбуке» и публикаций журналистов заказы начали приходить даже из Швеции и Нидерландов.

Белорусская художница Надежда Саяпина разместила в социальных сетях фотографию цветных ковриков, которые плетет ее бабушка, 89-летняя Тамара Сидоренко, пишет nn.by.

В Осиповичах они не пользовались популярностью, но благодаря «Фейсбуку» и статьям в независимых СМИ заказы на плетеные коврики массово начали поступать не только из Беларуси, но и из России, Украины, Швеции и даже Нидерландов.

Раньше Тамаре Павловне удавалось продавать свое рукоделие на рынке в Осиповичах, но с возрастом торговать стало тяжело. Сидеть без дела — не в ее правилах, поэтому вскоре дома выросла стопка из нескольких десятков разноцветных половичков.

Надо было что-то с этим делать, и тогда внучка Надя пришла на помощь вместе с современными технологиями: «Я опубликовала объявление с мини-рекламой половиков ВКонтакте, Инстаграме и Фейсбуке, рассчитывая на своих друзей и знакомых. В первых двух соцсетях на объявление почти не отреагировали, а в фейсбуке пост неожиданно собрал сотни лайков и перепостов».

Некоторые люди заказывали себе сразу по несколько изделий, отмечая их профессиональный колорит и художественный вкус мастера. Кто-то даже усмотрел в них сходство с работами внучки Надежды, которая стала художником.

Примечательно, что сейчас во многих магазинах можно найти изделия из обрезков ткани фабричного производства, но люди поддержали именно ручной труд. Для одних это уважительный жест, для других — напоминание о бабушках, которых, к сожалению, нет рядом.

Тамара Сидоренко всю жизнь работала бухгалтером. Муж Николай, в прошлом директор музыкальной школы, уже много лет назад умер. Дети и внуки разъехались, и паузы, которые появились на пенсии, женщина заполняет творчеством.

Вязать и шить Тамара Павловна любила и раньше, но, в основном, что-то классическое, например, все члены ее семьи не испытывали недостатка в носках. Идея плести половики пришла в голову после того, как в шкафах скопилось большое количество старых вещей. Мотивировала мысль «нельзя дать им пропасть». И вот уже детские платьица разрезаются на лоскутки, которые сплетаются в коврики-солнышки.

«На один половик уходит дня два. Сейчас я как раз очередной закончила, разговариваю с вами и смотрю на него — налюбоваться не могу. Думаете, я их для денег плету? Мне они не нужны, я человек обеспеченный. Просто без дела сидеть не могу. Теперь вот следующий буду вязать», — объясняет Тамара Павловна. Случается, она просыпается даже ночью, чтобы продолжить любимое дело — доплести коврик.

Тамара Павловна любит не только рукоделие, она влюблена в цветы: выращивает необычные розы на собственном участке и стремится к тому, чтобы в каждой комнате постоянно стояло по букету.

Без дела женщине, как ей и хотелось, в ближайшее время сидеть не придется: в Минск она передала 53 готовых половика, ну нужно сплести еще столько же. Кстати, использовать их можно и как салфетки для стола, и как подстилки на стулья.