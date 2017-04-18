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В Узбекистане чиновников перевели на 24-часовой рабочий день

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  • 18.04.2017, 8:02
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Шавкат Мирзиеев
Фото: express-k.kz

В ближайшие два года никто из госслужащих не посмеет уйти с работы домой без личного разрешения президента страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о переходе госслужащих на 24-часовой рабочий день и создании специальных отделов для контроля за их деятельностью. Об этом сообщило информационное агентство «Фергана».

Как отметил глава Узбекистана, в течение двух ближайших лет чиновники будут работать круглыми сутками, и без его разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Мирзиеев также сообщил, что для контроля за их работой в региональных органах власти будут созданы «специальные отделы».

«Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите свое место», — заявил узбекский лидер. По его словам, управленцы «погрязли в грязи и коррупции». Президент Узбекистана добавил, что чиновники остаются на своих местах только потому, что в республике наблюдается дефицит кадров. «Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — пообещал Мирзиеев.


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