«Народ скоро поднимется и без мегафонов» 1 18.04.2017, 8:48

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Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Скоро может начаться еще более сознательный протест белорусов.

Об этом в интервью «Белсату» заявил руководитель Могилевской областной организации ОГП Владимир Шанцев.

«Протест загнан вглубь. Дубинки сделали свое дело, и народ, конечно, озлоблен. Каких-то поверхностных целей этот хапун и разгоны, конечно, достигли — напряжение внешне немного утихло, но это же только так кажется, а результатов ведь не будет. Они сейчас пытаются устроить на работу всех, ищут для этого возможности. А какие возможности? На одно рабочее место придут три человека работать — других возможностей нет, так как новые рабочие места не создали. Когда придет время получать первую зарплату, например, за апрель, вот тогда и начнутся протесты немного другие, с большим сознанием того, что людей снова обманули. Эти процессы, безусловно, будут нарастать. Я боюсь за власть, что народ поднимется уже совсем без нашего участия, мне, может, даже уже не нужно будет выходить с мегафоном», - заявил политик.