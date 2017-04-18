Трамп засекретил план борьбы с Северной Кореей 3 18.04.2017, 8:55

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Действия США в отношении КНДР будут неожиданными.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять о своих планах в отношении КНДР, как это делали «другие администрации», потому что «это так не работает». Трамп сказал, что посмотрит, как будут развиваться события

На вопрос корреспондента Fox News, собирается ли он наносить военный удар по Северной Корее, президент США Дональд Трамп ответил, что не будет анонсировать план своих действий (перевод – РБК).

«Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает», — заявил Трамп.

«Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мирное решение. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом ведутся уже давно», — пояснил Трамп.

По его словам, лидеры КНДР уже обыгрывали США ранее. «Посмотрим, что будет происходить, я просто не объявляю о своих шагах», — добавил президент США.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс во время посещения демилитаризованной зоны между двумя Кореями заявил о «конце эры стратегического терпения» в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и стране стоит отбросить сомнения относительно «решимости Соединенных Штатов Америки быть вместе с союзниками».

Накануне глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел заявил в интервью BBC, что Северная Корея продолжит испытания ракет «на еженедельной, ежемесячной и годичной основе», несмотря на международное осуждение и увеличение военной напряженности в отношениях с США.

Неудачная попытка совершить очередной пуск ракеты была предпринята КНДР утром 16 апреля, на следующий день после отмеченной военным парадом 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Полет ракеты средней дальности, как сообщили американские военные, продолжался около пяти секунд.