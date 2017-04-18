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Хоккеист Михаил Захаров: Побольше бы нам таких людей, как Зенон Позняк

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  • 18.04.2017, 8:59
Михаил Захаров

В 1995 году только лидер БНФ поздравил сборную Беларуси с победой в группе «С» на чемпионате мира в Софии.

Исторический экскурс Pressball.by в эпоху хоккеиста Михаила Захарова таит в себе много интересного. В частности, выдержку из интервью Захарова после победы в Софии на чемпионате мира 1995 года в группе «С».

«Сомневаюсь, что президент Лукашенко знает, что сборная его страны выиграла чемпионат мира. Пусть пока только в группе «С». Ничего — выиграем и в «В». Только поддержите, помогите. Пока же этого не ощущается. Единственный человек, принадлежащий к эшелонам власти, который поздравил нас с победой — лидер БНФ Зенон Позняк. Я сейчас в нынешней политической жизни сильно не ориентируюсь, но благодарен от себя лично этому человеку за поддержку. Побольше бы нам таких людей…», - заявил тогда Михаил Захаров.

Сборная Беларуси в Софии

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