Хоккеист Михаил Захаров: Побольше бы нам таких людей, как Зенон Позняк 4 18.04.2017, 8:59

Михаил Захаров

В 1995 году только лидер БНФ поздравил сборную Беларуси с победой в группе «С» на чемпионате мира в Софии.

Исторический экскурс Pressball.by в эпоху хоккеиста Михаила Захарова таит в себе много интересного. В частности, выдержку из интервью Захарова после победы в Софии на чемпионате мира 1995 года в группе «С».

«Сомневаюсь, что президент Лукашенко знает, что сборная его страны выиграла чемпионат мира. Пусть пока только в группе «С». Ничего — выиграем и в «В». Только поддержите, помогите. Пока же этого не ощущается. Единственный человек, принадлежащий к эшелонам власти, который поздравил нас с победой — лидер БНФ Зенон Позняк. Я сейчас в нынешней политической жизни сильно не ориентируюсь, но благодарен от себя лично этому человеку за поддержку. Побольше бы нам таких людей…», - заявил тогда Михаил Захаров.