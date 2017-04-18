Эксперт: Цена на нефть для Беларуси будет приближаться к мировой 18.04.2017, 9:21

Белорусские чиновники лгут об «успешном» завершении нефтегазовых переговоров с Россией.

Экономический эксперт Татьяна Маненок предупреждает, что все те «бонусы», о которых говорят белорусские чиновники после подписания соглашений с РФ по нефти и газу, могут сойти на нет из-за налогового маневра, который проводится в российской нефтяной сфере.

– Это очень негативно сказывается на белорусских НПЗ, поскольку в результате цена на нефть для Беларуси увеличивается, – подчеркнула эксперт в интервью «Завтра твоей страны».

В такой ситуации снижается не только маржа белорусских нефтеперерабатывающих заводов, но и субсидия, которую мог бы получить белорусских бюджет от экспортных пошлин на нефтепродукты, поступающих в государственную казну.

– Для белорусской нефтянки принципиально важно, как скоро Россия завершит этот налоговый маневр. По всем признакам, это не должно произойти в ближайшие годы. Однако некоторые российские эксперты говорят, что Минфин будет форсировать его проведение и ускорять налоговую реформу, – поделилась информацией Татьяна Маненок.

По ее мнению, если это случится в ближайшее время, то белорусский бюджет вообще не получит этих денег.

– В прошлом году мы примерно около 500 миллионов долларов получили доходов от этих пошлин. И этого бонуса страна может лишиться, так как цена нефти для Беларуси будет приближаться к мировой, – отметила Татьяна Маненок.

Эксперт считает, что белорусским НПЗ к такому развитию нужно готовиться уже сейчас и, по возможности, ускорить модернизацию, которая в последнее время замедлилась из-за нехватки финансовых ресурсов.