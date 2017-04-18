Лидер «Старога Ольсы» создает службу помощи семьям белорусских патриотов 1 18.04.2017, 9:31

Фото: svaboda.org

Всем, кто присоединится к кампании солидарности с задержанными по «делу Белого легиона», обеспечен свободный вход на концерты группы.

Лидер группы средневековой музыки «Стары Ольса» Дмитрий Сосновский объявил о создании Службы помощи семьям задержанных по делу «Белого легиона».

Музыкант призывает всех неравнодушных «ответить на безосновательные обвинения элементарной солидарностью с семьями, которые на какое-то время остались без сыновей, братьев, отцов», создав для их близких условия, в которых им было легче переносить испытания, сообщает «Радыё Свабода».

«Что нужно мужчине в трудный момент? Только одно – знать, что твоя семья в безопасности и под присмотром друзей. Что жена и дети сыты, ухожены и держат настроение. Это дает силы стоят вопреки всему!», – говорит музыкант.

Дмитрий Сосновский считает обвинения, выдвинутые арестованным, полностью надуманными: «Арестованные «боевики» – мои друзья. Со всей ответственностью утверждаю: это – лучшие сыновья Беларуси, соль нашего народа. Честь и достоинство. Образованные, воспитанные, развитые физически и одухотворенные любовью к Отечеству – наверное, по таким признакам их и забирали».

«Система проста: помочь машиной (в магазин за едой, подвоз детей к поликлинике, к бабушкам/дедушкам или на дачу); девушки-няньки; нужен выездной педиатр, сантехник, строитель, радиотехник, повар, программист/наладчик компьютеров, художник, учитель дошколят, детский тренер, хореограф или музыкант. Может, кто готов пожертвовать хорошую детскую одежду, а кто наладить выезд на природу. Все виды помощи (финансовые вопросы – лично с осиротевшим при живых). Все в ваше свободное время», – объясняет Дмитрий Сосновский смысл инициативы.

«Тот, кто присоединится к «службы помощи», станет моим личным другом. На все фестивали и концерты «Старого Ольсы» – свободный вход. Мои праздники на хуторе, мои друзья – все станет вашим. И это будет победа духа!», – говорит Дмитрий Сосновский.