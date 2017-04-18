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Экс-Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива

  • 18.04.2017, 9:57

Напиток был выпит в кругу гостей из родной Баварии.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из родной Баварии, сообщают в «Твиттере» «Новости Ватикана».

На опубликованных фотографиях Бенедикт XVI запечатлен с кружкой пива. Рядом сидит его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, который также не отказался от напитка.

Напомним, Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году.


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