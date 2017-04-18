Экс-Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летие кружкой пива
- 18.04.2017, 9:57
Напиток был выпит в кругу гостей из родной Баварии.
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI отметил 90-летний юбилей кружкой пива в компании гостей из родной Баварии, сообщают в «Твиттере» «Новости Ватикана».
На опубликованных фотографиях Бенедикт XVI запечатлен с кружкой пива. Рядом сидит его старший брат монсеньор Георг Ратцингер, который также не отказался от напитка.
Напомним, Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году.
Benedict XVI has beer, party for 90th birthday at Vatican https://t.co/pjAHTHtgov— Vatican News (@TheVaticanNews) 17 апреля 2017 г.