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Как выглядел Лукашенко в Пасху на фоне стран-соседей

  • 18.04.2017, 10:07

Серия снимков, которые говорят сами за себя.

Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района.


Президент Украины Петр Порошенко появился в храме с женой и детьми.

В Фейсбуке Петра Порошенко украинцы выражали восхищение красотой первой леди. В Чистый четверг Марина Порошенко с детьми помогали молодежи с инвалидностью печь пасхальные куличи.

Сын Петра Порошенко появился в храме в вышиванке.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Фейсбуке пожелала соотечественникам, чтобы пасхальный кролик не только создал праздничное настроение, но и принес настоящую весну.

Как Даля Грибаускайте готовилась к Пасхе.

Правитель России Владимир Путин появился на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в компании главы правительства Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина.

После службы Путин обменялся подарками с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Президент Польши Анджей Дуда в своем пасхальном обращении к народу предложил подумать о тех, кто одинок и нуждается.


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