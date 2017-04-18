Как выглядел Лукашенко в Пасху на фоне стран-соседей
- 18.04.2017, 10:07
Серия снимков, которые говорят сами за себя.
Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района.
Президент Украины Петр Порошенко появился в храме с женой и детьми.
В Фейсбуке Петра Порошенко украинцы выражали восхищение красотой первой леди. В Чистый четверг Марина Порошенко с детьми помогали молодежи с инвалидностью печь пасхальные куличи.
Сын Петра Порошенко появился в храме в вышиванке.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в Фейсбуке пожелала соотечественникам, чтобы пасхальный кролик не только создал праздничное настроение, но и принес настоящую весну.
Как Даля Грибаускайте готовилась к Пасхе.
Правитель России Владимир Путин появился на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в компании главы правительства Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина.
После службы Путин обменялся подарками с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Президент Польши Анджей Дуда в своем пасхальном обращении к народу предложил подумать о тех, кто одинок и нуждается.