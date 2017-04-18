Прибыль «Беларуськалия» упала в пять раз 19 18.04.2017, 10:20

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Ухудшение показателей связано в первую очередь со снижением цен на калийные удобрения.

ОАО «Беларуськалий» по итогам 2016 года зафиксировало снижение чистой прибыли более, чем в пять раз.

Она составила 217,2 млн. рублей против 1,126 млрд. в 2015 году, пишет belmarker.by.

Белорусский производитель калийных удобрений показал также и падение выручки от реализации на 21% до 2,888 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции выросла за год на 20% до 868,4 млн. рублей. Прибыль от реализации составила 440,3 млн. рублей.

Ухудшение показатель ОАО «Беларуськалий» связано в первую очередь со снижением цен на калийные удобрения на мировом рынке, которые весной прошлого года достигли минимального уровня. В предыдущие годы «Беларуськалий» стабильно входил в число наиболее прибыльных ОАО страны.

По данным Белстата в прошлом году экспорт вырос на 2,8% в натуральном выражении до 5,7 млн. действующего вещества, однако выручка от него сократилась на 24,3% до 2,02 млрд долларов. В январе этого года отечественный экспорт удобрений демонстрирует рост в натуральном выражении на 54,3% до 480,5 тыс. т, в стоимостном — на 12,7% до 158,6 млн. долларов. Однако средняя цена поставки остается ниже, чем в начале 2016 года. Действуют контракты, заключенные в мае-июне на пике снижения цен.

Вчера гендиректор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый заявил, что объемы производства в 2017-м сохранятся на уровне 10 млн. т, из которых более 9 млн. т будут экспортированы.