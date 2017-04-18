Брестские активисты требуют наказать за символику РФ на форме хоккейной команды из Бреста 7 18.04.2017, 10:29

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Экипировка использовалась юношеской дружиной на хоккейном турнире в Чехии.

Брестские социал-демократы пожаловались в Министерство спорта на использование флага Российской Федерации на форме юношеской хоккейной команды «Брест» во времени Пасхального турнира в Чехии, передает «Радые Свабода».

Жалобу в министерство направил руководитель брестской областной организации Белорусского социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский. Активист считает недопустимым использование символики других стран, особенно на форме команд, которые выступают за рубежом:

«Стыдно за страну и за свой город. Стыдно даже не за драку, которая произошла во время этого Пасхального турнира, а за использование символики другой страны. Мы почитали на сайте, что спонсоры ХК "Брест" - это все белорусские предприятия. Поэтому мы требуем прекратить практику выступления белорусских команд под символикой других стран, принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Сами игроки здесь не виноваты, а вот должностные лица должны быть привлечены к ответственности», - говорит Игорь Масловский.

В жалобе Масловский просит установить личность заказчика формы с российской символикой и принять дисциплинарные меры к должностным лицам, которые «нанесли ущерб имиджу Республики Беларусь».