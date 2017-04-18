Партхозноменклатура 20 лет занимается «мозгопудрением» 9 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

18.04.2017, 11:10

7,048

Интеллектуальный уровень «шаманов» во власти, несомненно, оставляет желать лучшего.

Не каждой стране повезло с природными ресурсами. Благодаря наличию ресурсов в виде золота, нефти, драгметаллов процветает олигархат, авторитаризм и существует огромное социальное неравенство. Население страдает, а недальновидная власть ликует. Дешевые энергоресурсы делают свое черное дело, что мы наблюдаем, глядя, скажем, на Россию, Алжир, Казахстан, Нигерию.

Беларусь заняла свое место в когорте перечисленных стран, позарившись на дешевизну получаемых от России энергетических ресурсов и отказавшись от пути, по которому успешно идут, например, Голландия и Норвегия.

Белорусским властям путь голландский и норвежский не понравился, впрочем, как и белорусским постсоветским институтам и интеллектуальным элитам. Им больше, видать, по нраву вассальная зависимость от России, дающая, между тем, недоразвитие белорусского предпринимательства. Привлекать инвестиции и экономить ресурсы в таких условиях весьма проблематично. Вот и приходится жить в условиях затянувшейся рецессии.

В этот момент понять бы белорусским властям, что страна не может жить только лишь единой нефтью. Ведь страны, которые долгое время жили благодаря экспорту энергетических ресурсов, начали понимать, что нужно переориентироваться. Взять, к примеру, Саудовскую Аравию, правительство которой пошло на одобрение реформ, нацеленных на сокращение добычи нефти и нефтяной зависимости. В Соединенных Штатах принимаются меры, направленные на преодоление зависимости государства от импорта энергоресурсов. И, между прочим, США по добыче газа уже обогнали Россию. Германия прославилась на весь мир своими «умными» электросетями. А страны Скандинавии отличились пониманием преимуществ возобновляемых энергетических источников.

Весь мир, по сути, занялся развитием новых источников энергии, заразился диверсификацией экономики, чтобы получить избавление от ресурсной зависимости.

А что же Беларусь? Да остается, в принципе, на месте, поскольку ее власти не понимают, что причины ресурсной зависимости – в интеллектуальной и управленческой отсталости. Чтобы решить проблему ресурсной зависимости, нужны, прежде всего, мозги, нужен национальный интеллект, являющийся ключевым системообразующим компонентом общества. Ведь не зря США осуществляют сбор со всего мира молодых, одаренных, талантливых людей, приглашая их к себе учиться и трудиться. В этой стране понимают, что не может быть процветающим государство, население которого является покорным и безропотным – наподобие овечьего стада.

В США понимают, но не в Беларуси, где имеет место засилье старой чиновничьей гвардии, жестоко критикующей попытки проведения структурно-системных реформ. Благодаря этой гвардии Беларусь оказалась в зависимости от избранного ею десятилетия назад порочного и крайне непродуктивного пути.

Есть в Беларуси в небольшом количестве люди, осознающие опасность этого пути и необходимость сворачивания с него. Но и они еще не готовы принимать решения, опирающиеся не на ресурсы, не на дешевые энергоносители, а на потенциал предпринимательской инициативы и диверсификации торговли, а также на признание особой важности для страны развития информационных и иных технологий.

Белорусская власть является, по сути, той же, что и в 1994 году (то есть, в прошлом столетии). Она и сегодня, по-моему, является провинциальной партхозноменклатурой, районной элитой, не способной на обеспечение интеллектуального прорыва. Это элита, в состав которой, насколько я понимаю, входят законсервированные консерваторы, страстно желающие, чтобы и экономика законсервировалась и никогда не расконсервировалась. Их вполне такая консервация устраивает. Потому, что если произойдет расконсервация экономики, в такой экономике не будет для них места. А местами своими они очень сильно дорожат, потому что им особо ничего делать не надо, главное – не надо думать и напрягать свои, похоже, законсервированные мозги. А деньги в их карманы, я полагаю, перманентно очень не слабо капают. И в то же время им вовсе не импонирует, когда кто-то помимо них начинает бессовестно, как им кажется, богатеть (непорядок, в общем).

Правительство любой страны должно быть, по идее, лидером, а его членам положено быть лидирующей интеллектуальной элитой. Но в белорусском правительстве интеллектуальные лидеры напрочь отсутствуют. Да и не допустит А. Лукашенко присутствия таких лидеров. В Беларуси, по моему мнению, в отношении интеллектуальных элит дела обстоят даже хуже, чем в России, причем в разы, потому, что в сравнении с российскими чиновниками белорусские вертикальщики бедные, и в то же время завистливые, непомерно жадные и неудовлетворенные. Мне кажется, даже глаза их это выражают, когда они где-то вместе заседают.

Рецессия в Беларуси явно затягивается, а конца и края ее не видать. Мало что А. Лукашенко говорит о каком-то там предстоящем переломном 2017 годе. Позитивного перелома как пить дать не будет, а будет, я уверена, все хуже и хуже. Экономика ведь не подчиняется президентским указам. Она не является раболепствующим перед Лукашенко чиновником. У нее свои законы.

В Беларуси имеются псевдоученые-экономисты, являющиеся сотрудниками престижных вузов страны. Учеными степенями и званиями они обременены. Но не реальными знаниями экономики и не честной гражданской позицией. Эти лжеученые продолжают распевать, что в Беларуси все едва ли не распрекрасно. Либо что они, якобы, видят некоторые несущественные проблемы, но не в экономической системе страны и ее структуре, не в опасных и многочисленных производственных и инвестиционных ошибках, а в естественной цикличности. Пройдет, дескать, цикл плохой, причем довольно быстро, и настанет общество процветающей экономики. Не надо заниматься успокоением народа и, возможно, самоуспокоением. Не способен привести неэффективный путь к эффективной экономике. И не помогут ни российские поблажки, ни российские кредиты, ни российская нефть. Закончилось время, когда можно было полагаться на эти волшебные палочки худо-бедно без проведения серьезных экономических реформ.

Для белорусской номенклатуры и Лукашенко, существующая экономическая модель, похоже, является чем-то вроде святого Грааля. Эта модель для них неприкосновенна, и менять ее ни за какие коврижки не хотят.

Модель эта поддерживается профессорами, идеологическими шаманами, интеллектуальный уровень которых, несомненно, оставляет желать лучшего. Об этом можно смело утверждать, так как они ориентируют экономику на сохранение централизации в принятии решений. Ведь любому нормальному менеджеру понятно, что централизация несовместима с понятием «умной» экономики.

Экономике Беларуси (если страна хочет развиваться) нужна в большей мере децентрализованная, а не координируемая центром. Почему? А вы попробуйте представить частный бизнес, подчиняющийся исполкомам, и входящий в какие-то госконцерны. Я лично не представляю. Для развития и даже существования этого бизнеса требуются свои собственные планы, настраиваемые на рынок, причем рынок не местечкового уровня (районного или городского, угодного номенклатуре), а уровня глобального.

Опыт многих стран убедительно показал, что деятельность частных инвесторов является куда более эффективной в сравнении с работой государственного менеджмента. Но Беларусь – это страна с госсектором гигантского размера, погрязшим в мутном болоте неэффективности и, похоже, коррупции. В нем на руководящих должностях сидят по большей части демонстрирующие верность режиму особы, а не обремененные умом и талантом интеллектуалы. Этот госсектор не способен к конкуренции с сектором частным. Но он даже и не собирается конкурировать. Потому что развитие частного сектора при невысоком интеллекте оторванных от жизни людей, наделенных властью, в принципе нереально.

Сколько можно доказывать, что наиболее перспективной и конкурентной является экономика частная, базирующаяся на экономической свободе, раскрепощающей инициативу граждан, дающей шанс на разворот в сторону прогресса? Посмотрите на соседку Польшу и другие страны с рыночной экономикой, на ушедшую от российского влияния успешно развивающуюся Грузию. С этих стран надо брать Беларуси пример. Так нет же, не убедить в этом белорусские власти, которые ведут пустые разговоры о совершенствовании и модернизации того, что доказало свою неэффективность. Власти стараются убедить население, что это совершенствование будет замечательно. Так ей богу же, не будет, потому что мощный рост экономики на окаменевшей почве невозможен. Надо идти на реальные действенные реформы.

Захочет ли Лукашенко, чтобы в страну пришла экономическая свобода и была обеспечена опора на интеллектуалов в раскрепощении экономики? Захочет ли он, чтобы страна освободилась от зависимости от российских энергоносителей, начав самостоятельное эффективное развитие? Это вряд ли. Да и не даст ничего его хотение. Ведь даже если он захочет, ему никто не поверит. К тому же ему надо знать еще, что конкретно необходимо делать.

Прежде всего, необходимо инвестировать средства в образование, особенно в высшее. Вузов в Беларуси достаточно много, их число – 52. И выпускают они ежегодно десятки тысяч специалистов. Однако эти специалисты не являются творческими личностями, инноваторами и лидерами мнений, способными на то, чтобы развивать экономику страны. В основном они способны лишь на поддержание выстроенной уже белорусскими властями окаменевшей колеи. Не способна сегодня система белорусского высшего образования на подготовку интеллектуальной элиты. Такая элита готовится, когда об этой подготовке заботится государство. Однако, нынешнее белорусское государство об этом заботиться, похоже, не хочет. Потому что для этого требуются деньги. Деньги власти, вероятно, предпочитают расходовать с упором на свои личные интересы. А университеты продолжают штамповать дипломы, не особенно заботясь о формировании действительно интеллектуальной научной и управленческой элиты.

В Беларуси сегодня власти не заинтересованы, чтобы подготавливались новые команды правительства, или чтоб по примеру США была создана постоянно действующая группа экономических советников, или имело место создание мощногоинтеллектуального лобби для превращения экономической политики в политику действительно стратегическую. А все потому, что ниша эта занята теми, кто более 20 лет занимается «мозгопудрением». Занята, по большей части, похоже, теми, у кого нет знаний по рыночной экономике, теми, кто не может говорить на иностранных языках и безнадежно отстал интеллектуально и научно от уровня специалистов развитых стран, теми, понимание которыми экономики ограничено рамками советской политэкономии.

Беларусь может встать на правильный путь только при условии превращения интеллекта в суперприоритет страны. Это требует больших перемен. В первую очередь, думается, политических. Если таких перемен не будет, экономика Беларуси, пожалуй, доведет ее до уровня Кубы либо КНДР. Останется только радоваться, что выбор не густой, но все-таки есть…

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»