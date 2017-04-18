Главный коммунальщик Петрикова обставил квартиру за счет налогоплательщиков 7 18.04.2017, 11:23

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Директор Петриковского ЖКХ украл у предприятия более $1000.

За денежные средства Петриковского райжилкомхоза отремонтировал и обставил жилье директор предприятия.

Данный факт выявили сотрудники финансовой милиции и госконтроля, сообщили в Комитете Государственного контроля.

Они выяснили, что предоставленное для проживания директору жилое помещение из коммунального жилищного фонда было отремонтировано за счет КУП «Петриковский райжилкомхоз». Предприятие необоснованно оплатило материалы и работы по текущему ремонту (замена дверей, окон и сантехоборудования, установка счетчика газа) на общую сумму 1778 рублей.

Кроме того, за счет предприятия у юридических лиц и ИП в Петрикове были куплены предметы для обустройства жилья на сумму 3403 рубля. Эти деньги пошли не только на крупные покупки (холодильник, мебель для гостиной, кухни и ванной), но и на такие, как карнизы и шторы, антенна, приставка и пульт для телевизора.

По итогам проверки виновные лица возместили ущерб предприятию в полном объеме. «Виновные должностные лица КПУП «Петриковский райжилкомхоз» привлечены к дисциплинарной ответственности», - заключили в Госконтроле.