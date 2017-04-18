Эксперты назвали самые безопасные страны мира

Эксперты назвали самые безопасные страны мира3
- 18.04.2017, 11:28
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Специалисты Всемирного экономического форума представили рейтинг самых безопасных стран мира.
В рамках исследования Travel and Tourism Competitiveness Report (перевод – nv.ua) специалисты исследовали ситуацию с преступностью и терроризмом, военными конфликтами, а также - уровень безопасности людей во время пребывания в стране. На основе полученных данных самой безопасной страной стала Финляндия, которая набрала 6,65 баллов из 7 возможных. На втором месте разместились Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 6.60, а на третьем - Исландия с 6.57 баллами.
Самыми небезопасными странами стали: Йемен и Колумбия.
Топ-10 самых безопасных стран мира
1. Финляндия - 6,65
2. Объединенные Арабские Эмираты - 6.60
3. Исландия - 6.57
4. Оман - 6.49
5. Гонконг - 6.47
6. Сингапур - 6.45
7. Норвегия - 6.41
8. Швейцария - 6.41
9. Руанда - 6.39
10. Катар - 6.33