Эксперты назвали самые безопасные страны мира 3 18.04.2017, 11:28

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Фото: travel.ru

Специалисты Всемирного экономического форума представили рейтинг самых безопасных стран мира.

В рамках исследования Travel and Tourism Competitiveness Report (перевод – nv.ua) специалисты исследовали ситуацию с преступностью и терроризмом, военными конфликтами, а также - уровень безопасности людей во время пребывания в стране. На основе полученных данных самой безопасной страной стала Финляндия, которая набрала 6,65 баллов из 7 возможных. На втором месте разместились Объединенные Арабские Эмираты с показателем в 6.60, а на третьем - Исландия с 6.57 баллами.

Самыми небезопасными странами стали: Йемен и Колумбия.

Топ-10 самых безопасных стран мира

1. Финляндия - 6,65

2. Объединенные Арабские Эмираты - 6.60

3. Исландия - 6.57

4. Оман - 6.49

5. Гонконг - 6.47

6. Сингапур - 6.45

7. Норвегия - 6.41

8. Швейцария - 6.41

9. Руанда - 6.39

10. Катар - 6.33