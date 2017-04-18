СМИ: Северная Корея показала на параде ненастоящие ракеты 9 18.04.2017, 11:41

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На параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена скорее всего демонстрировались макеты.

Журналисты западных СМИ, побывавшие на параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, заподозрили северокорейцев в показе деревянных макетов вместо ракет. На такие догадки их подвиг странный «вздернутый» нос одной из ракет, пишет Daily Mail (перевод – tut.by).

По мнению ряда экспертов, это были макеты. «Вполне вероятно, что запечатленная на фото контейнеры для ракет, могут не содержать их. В конце концов они ничего не добьются, поместив туда ракету, особенно, если опасаются авиаудара», — сказал Юэн Грэм (Euan Graham) из Института международной политики Лоуи.

Эксперт в области дипломатии Королевского мельбурнского технологического института Джозеф Сиракузы допустил, что часть показанных ракет могла оказаться макетами или не иметь боевых частей.

Портал Defence.ru пишет, что выставляя на парад макеты, северокорейцы руководствуются другими причинами. Например, они просто не рискуют показывать настоящее оружие или не хотят тратить деньги и силы на его транспортировку.