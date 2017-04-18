Андрусь Горват о «диалоге» с властями: «Иди ты … со своим шкафчиком!» 3 18.04.2017, 11:55

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Андрусь Горват

Фота: «Наша Ніва»

Сейчас надо иметь гордость, а не «вешать шкафчики» с ворвавшимся в дом грабителем.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный белорусский писатель Андрусь Горват.

«Светлане Алексиевич предложили возглавить какую-то там комиссию по памятнику в Куропатах. Ей предложили - она отказалась. Она отказалась - я говорю: ну и правильно. Еще несколько месяцев назад я призвал строить мосты и искать попытки договариваться…

А теперь все. Сейчас это выглядит так: пришел какой-то чувак, ногой выбил дверь в дом, избил всех, кто был дома, посидел, покурил, потом пришел к хозяйке и говорит:

- А куда мы шкафчик повесим?

Шкафчик. Вы понимаете? Шкафчик. Иди ты в с…ку со своим шкафчиком. Гордость надо иметь. Гордость, а не шкафчик».