Андрусь Горват о «диалоге» с властями: «Иди ты … со своим шкафчиком!»3
- 18.04.2017, 11:55
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Сейчас надо иметь гордость, а не «вешать шкафчики» с ворвавшимся в дом грабителем.
Об этом в «Фейсбуке» написал известный белорусский писатель Андрусь Горват.
«Светлане Алексиевич предложили возглавить какую-то там комиссию по памятнику в Куропатах. Ей предложили - она отказалась. Она отказалась - я говорю: ну и правильно. Еще несколько месяцев назад я призвал строить мосты и искать попытки договариваться…
А теперь все. Сейчас это выглядит так: пришел какой-то чувак, ногой выбил дверь в дом, избил всех, кто был дома, посидел, покурил, потом пришел к хозяйке и говорит:
- А куда мы шкафчик повесим?
Шкафчик. Вы понимаете? Шкафчик. Иди ты в с…ку со своим шкафчиком. Гордость надо иметь. Гордость, а не шкафчик».