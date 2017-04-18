В Минске на Радуницу будут ходить дополнительные автобусы 18.04.2017, 12:23

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Минсктранс сообщил об изменениях в работе общественного транспорта в предстоящие длинные выходные.

В связи с Радуницей с 22 по 25 апреля госпредприятие организует временные маршруты к основным кладбищам, пишет belmarker.by.

Дополнительные маршруты будут 22-24 апреля ходить с 8 до 19 часов, а непосредственно на Радуницу 25 апереля — с 7 до 19 часов. Они свяжут АС Юго-Западная с Западным кладбищем, ДС Уручье-2 с Колодищанским кладбищем ДС Запад-3 с Северным кладбищем, ДС Чижовка с кладбищем Михановичи. Кроме того, ожидается увеличение числа машин, обслуживающих регулярные маршруты.

25 апреля количество временных маршрутов увеличится. Автобусы будут курсировать по маршрутам:

ДС Карастояновой - Северное кладбище

АС Юго-Западная - Западное кладбище

ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи

ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище

ДС Запад-3 - Северное кладбище

Кульман - Северное кладбище

ДС Чижовка - Кладбище Михановичи

Первые ворота - Вторые ворота" (для обслуживания Северного кладбища

ДС Карбышева - Северное кладбище.

24 апреля Минсктранс отменяет автобусы № 76Э, 83Э, 89Э,114С, 125, 151Э. Маршруты №130, №134С и №140 будут работать с меньшими интервалами.