Многословное молчание Путина 8 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

18.04.2017, 12:34

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

На минувшей неделе одновременно замолчали двое: Путин и российское телевидение.

То есть эти двое произнесли в совокупности множество слов, но ничего не сказали. Как в театре, когда актеры изображают многоголосый гул толпы, повторяя на разные голоса фразу «О чем говорить, когда говорить не о чем?». Таким же молчанием было многословное говорение на съездах и пленумах КПСС брежневско-черненковского периода.

Слова «Говорит и показывает Москва, работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву!», произнесенные голосом Левитана, всегда символизировали доминирование в информационном пространстве. Москва говорит — все слушают. На минувшей неделе говорил Трамп. И даже кое-что показывал. Москва в ответ беззвучно раскрывала рот. Шутки про «китайских болванчиков» и «скучающих девочек» в качестве ответа приняты быть не могут. В ответ Трампу что-то пытался сказать и показать Ким Чен Ын. Получилось громко, но не очень внятно. Тихо, но очень членораздельно говорил Назарбаев. Он поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. До конца 2017 года должен быть создан алфавитный стандарт, а с 2018-го в Казахстане будут учебники на латинице. К 2025 году страна полностью перейдет на алфавит западной цивилизации. В ту же сторону — от России к Западу — плывут Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Москва может продолжать говорить, но слушать ее будут все меньше. Тем более что сказать Москве все чаще нечего.

Русский мир во главе с Владимиром Путиным все острее ощущает свое одиночество. Нет, приезжают, встречаются, но либо как-то уж совсем за деньги, как вот недавно приезжал президент Италии, которая только что получила несколько десятков миллионов долларов за то, чтобы не допустить новых санкций против России. Либо как страны ЕврАзЭС: на словах друзья, а на деле все на Запад смотрят, на латиницу переходят, в ООН воздерживаются, вместо того чтобы вместе с Россией голосовать.

Асад, конечно, свой, но еще неизвестно, чем он завтра будет руководить. «Хезболла» с Ираном союзники, но для выстраивания мировой оси их явно не хватит. А хочется именно оси, чтоб вертеть на ней планету.

И тут Трамп со своим походом на Северную Корею очень вовремя пришелся. И тональность российского телевизора немедленно стала неотличима от той, которой еще с советских лет все восхищались, читая журнал «Корея сегодня». В брежневские годы многие выписывали этот журнал и получали удовольствие от того, что где-то на планете есть страна, в которой уровень маразма еще выше, чем у нас.

«Буйно колосится рис под лучами тезисов по аграрному вопросу», «Благодаря имперской политике Пан Чжон Хи в Южной Корее уже три года не было дождей» — эти и другие цитаты заменяли анекдоты в курилках НИИ и КБ, а часто с серьезным выражением лица зачитывались на политинформациях, превращая занудный ритуал в капустник.

То, что происходило на минувшей неделе в российском телевизоре, фактически было экранизацией журнала «Корея сегодня». «В Северной Корее работает коммунистический принцип: от каждого по способностям — каждому по потребностям», — без тени улыбки сообщил Дмитрий Киселев. Было бы любопытно провести эксперимент и выяснить, сколько дней протянул бы сам Дмитрий Константинович на том пайке и в тех условиях, в которых живут обычные граждане этой благословенной страны.

Репортаж из КНДР корреспондент «России 1» Дарья Козлова ведет так, будто проходит кастинг на должность ведущей телеканала «Голос Кореи». Ее восторг не знает границ: «Метро! Там есть метро!», «Смотрите, у них в руках смартфоны!». Особый восторг вызывает северокорейская армия: «Смотрите, вот он знаменитый корейский шаг с подскоком! Какая синхронность и четкость в этом марше!».

Далее Киселев объявляет соревнование: кто опаснее, Трамп или Ким Чен Ын? Путем пары умозаключений Дмитрий Константинович приходит к выводу, что Трамп опаснее, поскольку Ким Чен Ын, во-первых, не посылал авианосцы к берегам США, а Трамп свои авианосцы к берегам КНДР послал. А во-вторых, дочь Трампа дает отцу советы по внешней политике, а дочь Ким Чен Ына этого по малолетству не делает. Осталось предположить, что будет с миром, когда у Ким Чен Ына подрастет дочь и появятся свои авианосцы, способные совершать ядерные удары.

Хвалебные гимны Северной Корее продолжили воспевать уже хором в программе «Воскресного вечера» под руководством Владимира Соловьева. В хоре было сразу два солиста. Первый, естественно, Ж., который сообщил, что «великая Северная Корея — это великолепная страна, которая дала по морде США». После чего Ж. немного отвлекся от гимна КНДР и спел оду во славу новой звезды российской дипломатии Владимира Карповича Сафронкова, того, который орал в Совбезе ООН на британца «Глаза-то не отводи!». «Впервые русский дипломат начал говорить нормальным языком!» — восторгался Ж., после чего зачем-то взъелся на альма-матер Сафронкова, МГИМО. Потребовал немедленно распустить институт, а поскольку подтверждение, что МГИМО ликвидирован, сразу не поступило, лидер ЛДПР рассвирепел и начал кидаться на всех подряд.

Коммунистический депутат Калашников предложил брызнуть на Ж. святой водой. Но поскольку никто этому совету не последовал (да и откуда в студии Соловьева святая вода?), Ж. окончательно разъярился и устроил настоящий припадок. Сначала он стал уходить из студии. Но шел очень медленно, зато орал все громче, успевая за один шаг выкрикнуть десяток ругательств в адрес коммунистического депутата Калашникова. «Подлец! Ты — подонок! Грязь! Пошел вон! Подлец! Мразь!» — это еще не все, что уходящему Ж. удавалось выкрикнуть за один шаг. Наконец общими усилиями его удалось уговорить не уходить, после чего Ж. вернулся и продолжил орать на коммунистического депутата уже со своего места.

Перепалка была тем удивительнее, что позиции Ж. и коммунистического депутата Калашникова по КНДР и большинству остальных вопросов были практически неотличимы. Так что причиной этой небольшой размолвки единомышленников был лишь жизнерадостный нрав Ж. и принципиальность Калашникова, свойственная все настоящим коммунистам-зюгановцам.

Второй солист хора во славу КНДР, писатель Александр Проханов, дождался, пока дискуссия Ж. с Калашниковым утихнет, и запел. Первым делом о том, что является лауреатом премии Ким Ир Сена, что тут же возвысило его в глазах окружающих. Дальше писатель Проханов объяснил, что «корейцы создали уникальное общество, которое консолидирует в себе энергию победы над всем человечеством». П осле чего дал справку относительно вооруженных сил КНДР, в частности сообщил, что «это — апостольская армия, благодаря которой вскоре наступит объединение Кореи».Тут Соловьев почувствовал, что от густого елея в студии все стало слипаться, и, решив немного снизить уровень славословий, задал вопрос, почему же у Ким Чен Ына упала обещанная ракета. «Это была не ракета, а пасхальное яйцо!» — немедленно пояснил писатель Проханов.

После чего писатель Проханов рассказал, как устроен мир. «Горбачев не был способен нажать на ядерную гашетку, а Путин способен. Поэтому Россия сейчас побеждает! И к тому же у нас — дипломатия авангарда». Вероятно, на мысль об авангарде в дипломатии писателя Проханова в первую очередь навел дипломат-авангардист Сафронков.

Затем писатель Проханов перешел к конкретным поручениям. Сначала он установил, что «мир — это схватка империй: Турции, Ирана, Китая, России». После чего сообщил, что у всех есть мечта: китайская мечта, американская мечта. «Давайте сформулируем русскую мечту!» — обратился писатель Проханов к «экспертам» соловьевской студии, и лицо его приняло жалобное выражение. Тут взгляд его упал на Ж., который нетерпеливо переминался, шевеля губами, и в ожидании, когда ему снова дадут орать, взмахивал руками и вытягивал губы трубочкой.«Владимир Вольфович, хватит вам заниматься эмпирикой, давайте сформулируем русскую мечту!» — воззвал писатель Проханов. Как выяснилось, доброе слово приятно не только кошке, но и лидеру ЛДПР. Поскольку Ж. не заорал, как на предыдущего оратора, не обругал Проханова, а вполне миролюбиво сказал, что «самодержавие — судьба России», а «разговаривать с миром надо так, как это делал на минувшей неделе наш представитель в ООН».

Издавать звуки — не значит говорить. Акт говорения предусматривает коммуникацию. Тот язык, на котором сегодня говорит Россия, ее дипломаты, руководители, на котором бормочет ее телевизор, не является языком коммуникации. Приблатненная риторика Сафронкова, припадочная истерика Ж., камлания Проханова или казарменные шуточки Путина не нуждаются в собеседнике. Это односторонний канал, то есть тот тип коммуникации, который в мире уже не востребован. В том числе поэтому страны все дальше отплывают от России, меняют кириллицу на латиницу и стараются поменьше иметь дело с теми, кто лишь думает, что говорит, а на самом деле просто издает звуки.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»