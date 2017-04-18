МИД Беларуси закупает почти 5000 бутылок крепкого алкоголя 17 18.04.2017, 12:43

К тендеру на такое количество спиртного робко добавлены 20 коробок конфет и 10 букетов.

Об этом в «Фейсбуке» сообщило «Еврорадио».

«Теперь расскажем вам, как на языке международной дипломатии будет «пять бутылок водки и две ириски».

Белорусское Министерство иностранных дел объявило тендер на 1600 бутылок водки, 600 бутылок бальзама и 2500 бутылок настоек!

Не пугайтесь, это не на один раз. Это на год. На все про все у МИД потратили $20 тысяч.

На той же странице с тендера - 20 коробок конфет. И 10 букетов. Ну какая же дипломатия без цветов, правда?»