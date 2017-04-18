Светлана Алексиевич отказалась возглавить официальную комиссию по установлению памятника в Куропатах 11 18.04.2017, 12:48

5,452

Светлана Алексиевич

Фото: Reuters

Лауреат Нобелевской премии заявила, что это невозможно из-за массовых репрессий против оппозиции в стране.

Нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич позвонили из администрации Лукашенко и предложили возглавить комиссию по определению варианта памятника в Куропатах.

«Свабода» обратилась к Светлане Алексиевич, чтобы она рассказала об этом факте.

- Я не хочу это обсуждать. У нас была сложная беседа.

- Но что вы скажете об объявленном конкурсе эскизов памятного знака в Куропатах?

- Я даже не очень хорошо была подготовлена к этому разговору, я не очень хорошо знаю. Там уже какие-то конфликты. Мне пытались рассказать, но поскольку я этим не думала заниматься, то единственное сказала, что там должны быть люди, для которых Куропаты были делом жизни. И возглавлять такую комиссию имел бы право только Позняк. И там должно быть больше людей, которые на самом деле сделали Куропаты Куропатами.

- Это фактически единственный звонок вам был из администрации Лукашенко?

- Да, за все время.

- Вообще, какой памятник можно сделать в Куропатах?

- Здесь нужны профессионалы. Ну и об этом надо подумать, я об этом не думала. Это очень сложно, такие памятники уже есть в мире. И найти снова какой-то трагический образ - это очень сложно, конечно. С наскока говорить - это как-то неразумно.

- Значит, вы отказались от предложения администрации ...

- Ну, исходя из того, что я плохо себе представляла... Люди сидят в тюрьмах, столько арестов было в День Воли, такая ненависть, с такой ненавистью били людей. Поэтому как-то странно было бы мне участвовать во всем этом.

- А вам сказали, кто входит в эту комиссию?

- Мне говорили, но я не запомнила. Я запомнила, что там Якубович, Кузнецов. Ну Кузнецов — это человек, который занимался репрессиями, а дальше там чиновники, которых я не знаю.

- Жаль, что эти вопросы решаются закрыто от общества ...

- Вот об этом я и говорила, что должно быть народное обсуждение, поскольку это все как-то из-за ширмы. Мне с моим характером, пониманием таких вещей ... это не мое. Я не могу играть под одеялом.