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Синоптики: Завтра ожидается до +9 градусов

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  • 18.04.2017, 12:52
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В Беларуси 19 апреля будет без осадков.

В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром по северу на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, днем по югу с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нуля, по северу страны в некоторых районах - до минус 9, по юго-западу Брестской области - от нуля до плюс 1.

Днем - 3-9 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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