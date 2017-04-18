Жители деревни несколько суток охраняли гнездо аистов от коммунальщиков 4 18.04.2017, 13:01

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Птицы уже почти четверть века селятся на памятнике героям войны.

В агрогородке Клястицы сельчане всем миром несколько дней охраняли гнездо аистов, чтобы его не разрушили коммунальщики. На дежурство выходили и рано поутру, и поздним вечером. Суть конфликта в том, что аисты обустроились на… памятнике. Высокая стела – часть мемориального комплекса в честь героев Великой Отечественной, пишет kp.by.

Аисты начали селиться на памятнике года через два после того, как его установили. Самому памятнику 25 лет, значит, аистиная эпопея продолжается года 23. «Их сначала не гоняли, потом гоняли, потом опять гонять перестали», - рассказывают жители деревни. В конце концов аистиное гнездо на стеле стало своеобразной визитной карточкой Клястиц. Гнездо есть практически на всех фотографиях мемориального комплекса.

- Можно двояко воспринимать эту ситуацию, - рассказал председатель Клястицкого сельсовета Николай Хоменок. – С одной стороны, это мемориальный комплекс, памятник. Птицы его засоряют. Ветки на землю падают, аисты могут уронить змею или лягушку, которых несут на корм птенцам, а иногда и птенец может выпасть из гнезда. Да и отходы жизнедеятельности они вокруг гнезда «отстреливают». А ведь у памятника проводятся торжественные мероприятия. Но с другой стороны, это же символично! Здесь захоронены люди, которые погибли во время войны, и здесь же – гнездо аиста, значит, жизнь не остановилась. Аисты живут, и мы живем.

Аисты прилетают в Клястицы примерно за неделю до Благовещения – четыре семейства. Жители ждут их с нетерпением, считают, что это хорошая примета. К остальным трем аистиным семействам у коммунальных служб претензий нет, а вот тех, кто на памятнике живет, в этом году снова попытались выселить. В конце концов, жители и коммунальники пришли к компромиссу. Гнездо пока что никто разрушать не будет (да и нельзя это делать по закону – с середины февраля по август птичьи гнезда трогать запрещается). А жители деревни пообещали сообща поддерживать чистоту вокруг гнезда – прибирать и упавшие ветки, а если что, и дохлых змей. На будущий год сельсовет обещает дать аистиной семье новую квартиру – неподалеку от стелы в парке установят бетонный столб с колесом наверху.

- А если аисты переселяться не захотят?

-Ну что ж, не захотят, значит, так и будут жить на памятнике, - вздыхает председатель сельсовета.

Кстати, аистиное семейство уже ждет птенцов.