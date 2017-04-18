Олег Волчек: Все правозащитники должны признать фигурантов «дела патриотов» политзаключенными 18.04.2017, 13:09

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Это повлияет и на условия содержания, и на быстрейшее освобождение невиновных людей.

Об этом сайту Charter97.org заявил бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Вы не первый год занимаетесь правовой помощью населению, как правозащитник, какую оценку вы можете дать делу «Белого легиона»? На ваш взгляд, является ли оно политическим?

- У меня изначально возникли сомнения по поводу этого дела. Оно всплыло не случайно. Дело появилось перед Днем Воли, когда планировались массовые акции протеста. Нужно было отвлечь внимание, показать, что есть угроза национальной безопасности, чтобы люди не вышли на митинги. К уже сфабрикованному делу привязали группу людей.

Все это не более чем домыслы, даже то, что показывали по телевизору: макеты оружия, муляжи – это есть у любого любительского клуба, который интересуется Второй мировой войной. Если бы эти люди реально несли угрозу – их бы арестовали 7-8 лет назад, а так получается, что спецслужбы просто наблюдали за ними все это время и только сейчас приняли решение их задержать.

Невооруженным взглядом видно, что не все так гладко в этом деле и власти будут вынуждены освободить фигурантов дела.

Например, они проходят по делу как боевики, но для того, чтобы признать их боевиками нужны как минимум два условия: участие в боевых действиях и проведение профессиональных тренингов с молодежью.

- Почему нужно официальное признание этих людей политзаключенными? повлияло бы это на положение дел?

- Безусловно бы повлияло. И всем правозащитникам нужно дать именно такую оценку этому делу и защищать ребят. Все это мне напоминает, как дела клепались в 1937-38 годах: польские шпионы, немецкие шпионы, японские шпионы – а фактов никаких нет. Это миролюбивые люди, которых я лично знаю, которые любят свою страну, интересуются белорусской историей.

Между прочим, я сам в 1988-89 годах занимался военно-патриотическими клубами. Конечно же у нас были условные противники, учились как правильно защищаться. Между тем, в стране беспрепятственно работают пророссийские молодежные организации, различные казачьи клубы и никто их не трогает. Поэтому безусловно признание важно, оно повлияет и на условия содержания, и на быстрейшее освобождение.

«Правовая помощь населению», наряду с другими организациями и политиками, признала фигурантов дела «Белого легиона» политическими заключенными. Теперь дело стоит за международными структурами и правительствами стран. Наша позиция высказана и мы в этом направлении работаем.